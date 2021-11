Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ 2 máy bay va chạm ở Nội Bài

Thông tin mới nhất vụ hai máy bay Bamboo Airways va chạm tại cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), tối ngày 2/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn gửi Bộ GTVT về việc kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc.



Trong công văn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng đây là sự cố uy hiếp an toàn hàng không, cần phòng tránh không xảy ra các vụ việc tương tự; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách, người lao động và tài sản trong hoạt động vận tải hàng không.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Bộ Giao thông vận tải tổ chức phân tích, bình giảng phổ biến trong hãng hàng không Bamboo Airways, các đơn vị phục vụ mặt đất và các bên liên quan về vụ việc, nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh vụ việc xảy ra.

Cùng đó, cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn của các hãng hàng không, cảng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất trongcả nước; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy trình về bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác tàu bay và cảng hàng không.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác tàu bay, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất và hạ tầng liên quan, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy trình về bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác tàu bay và cảng hàng không.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, vào lúc 7h01 ngày 2/11/2021 (00h01 giờ quốc tế UTC), tàu bay VN-A222 của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt được thực hiện đẩy từ vị trí đỗ số 72 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ra đường W11 để thực hiện chuyến bay QH1621 (hành trình Nội Bài - Phú Quốc).

Trong quá trình đẩy, phần cánh lái độ cao tàu bay VN-A222 (Elevator) đã va chạm vào phần vỏ phía trên của buồng lái tàu bay VN-A590 (vị trí bên trên kính buồng lái) đang dừng đỗ tại vị trí 73A. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, mép sau cánh lái độ cao bên trái tàu bay VN-A222 bị cong vênh, vỏ tàu bay VN- A590 tại vị trí va chạm có nhiều vết xước.

Tất cả 138 hành khách và 7 thành viên tổ bay không ai bị thương. Tàu bay VN-A222 và VN-A590 tạm thời dừng bay để đánh giá hỏng hóc. Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt đã tiến hành đổi tàu bay VN-A588 thực hiện chuyến bay QH1621 cất cánh chậm 1 giờ 30 phút so với kế hoạch.

Hình ảnh máy bay Bamboo Airways sau khi va chạm.

Ngay khi nhận được thông tin sự cố, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt để xử lý vụ việc bảo đảm hoạt động bình thường.

Cục Hàng không Việt Nam đã ký Quyết định số 1845/QĐ-CHK ngày 02/11/2021 thành lập Tổ điều tra sự cố tàu bay VN-A222 va chạm tàu bay VN-590 trong khi đẩy tàu bay VN-A222 tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, gồm các cán bộ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn an toàn bay, Quản lý cảng hàng không, sân bay, Quản lý hoạt động bay, Thanh tra Hàng không Việt Nam và các cán bộ của Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đồng thời ký Công văn số 5047/CHK-TTHK ngày 02/11/2021 về việc yêu cầu tạm đình chỉ công việc của nhân viên hàng không, trong đó yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kíp trực; tổ lái chuyến bay; chỉ huy kéo đẩy, nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy tàu bay; nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy tàu bay và kiểm soát viên không lưu điều hành tàu bay lăn.

Cục Hàng không Việt Nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, rà soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.