Phố đi bộ Hồ Gươm tạm dừng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có thông báo tạm dừng hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ảnh minh họa.

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho người dân và du khách di chuyển thuận lợi khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội bắt đầu từ ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp) và mở lại lúc 19h ngày 23/2/2024 (tức ngày 14 tháng Giêng).

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị, UBND các phường trên địa bàn chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn cho nhân dân và du khách.