Rét đậm, rét hại tại miền Bắc bao giờ mới kết thúc?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội tiếp tục rét hại trong ngày 25 và ấm lên chậm trong ngày 26, 27/1. Không khí lạnh ảnh hưởng từ ngày 20, được tăng cường từ ngày 22/1 đã khiến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ chìm trong giá rét. Tại Mẫu Sơn đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đêm 23/1 là -2,9 độ C.

Ảnh minh họa.

Trong 3 ngày tới, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục âm u, nhiệt độ duy trì rất thấp, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 16 độ và nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ, vượt mức 10 độ từ đêm 25/1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao tiếp tục có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trước đó, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, với diễn biến rét đậm, rét hại hiện nay, dự báo sau ngày 30/1, nhiệt độ ban ngày mới tăng lên trên 20 độ. Cụ thể, từ nay đến 28/1, nền nhiệt độ cả ban ngày và đêm ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đều ở mức thấp, rất ít thời điểm có nắng. Riêng khoảng từ 26/1, khi thời tiết từ rét hại chuyển sang rét đậm, rét hại, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm mới có khả năng trên 10 độ; từ 28/1 có thể lên trên 13 độ và từ 30-31/1 trên 15 độ.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Đối với đợt không khí lạnh này, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học (học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C).

Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.