Cận cảnh tuyến phố đi bộ đầu tiên của TP. Hạ Long sắp khai trương

Với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất trong mùa du lịch hè 2023, ngày 23/6 tới đây, Hạ Long sẽ tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ Bài Thơ (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long). Tuyến phố đi bộ Bài Thơ được xây dựng tại 2 phố Long Tiên và Lê Quý Đôn của phường Bạch Đằng; thời gian hoạt động từ 18h - 24h tối ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, dự kiến sẽ khai trương vào 20h ngày 23/6/2023. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, công tác xây dựng hạ tầng, kỹ thuật và trang trí tại phố đi bộ Bài Thơ cơ bản được hoàn thành. Người dân và du khách rất háo hức chờ đợi ngày tuyến phố đi bộ hoạt động để được trải nghiệm nhiều chương trình đường phố đặc sắc. Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ luôn thường xuyên tổ chức công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hoạt động văn hóa lành mạnh, tích cực. Tại buổi lễ khai trương sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đường phố đặc sắc, cùng các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố… để phục vụ nhân dân và du khách. Được biết, để đảm bảo tiến độ cho ngày khai trương, UBND TP Hạ Long đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và đơn vị thi công khắc phục tình hình thời tiết xấu, tranh thủ những lúc khô ráo để huy động tối đa lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện hạ tầng (cổng chào, điện trang trí, giao thông đấu nối…). Ngoài ra, vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên, mặt tiền, chuẩn bị ngành hàng kinh doanh; chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc cho Chương trình khai trương và duy trì hoạt động của tuyến phố đi bộ Bài Thơ. Tuyến phố đi bộ Bài Thơ được đưa vào khai thác sẽ là sản phẩm du lịch mới góp phần đa dạng hoá các sản phẩm du lịch trên địa bàn, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút nhiều hơn du khách đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Trên cơ sở đó thực hiện thành công Đề án phát triển du lịch thành phố Hạ Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ghi nhận của PV, tuyến phố đi bộ Bài Thơ có tổng chiều dài khoảng 400m. Tuyến phố bắt đầu từ đường Long Tiên và Lê Thánh Tông đến khu vực Công ty Cổ phần Khách thủy Quảng Ninh, kéo dài tiếp giáp với đường Trần Quốc Nghiễn. Kinh phí để đầu tư cho việc xây dựng tuyến phố đi bộ sẽ được trích từ nguồn ngân sách cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, ngân sách nhà nước cho các hạng mục về đầu tư hạ tầng, GPMB cũng như duy trì tổ chức một số hoạt động âm nhạc đường phố, văn hóa nghệ thuật, đảm bảo an ninh trật tự. Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nếu như hình thành tuyến phố đêm, phố đi bộ ở khu vực phố Long Tiên sẽ tạo ra một không gian văn hóa mới nhằm mục đích duy trì được các nét văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời cũng như tạo thành một địa chỉ thu hút không chỉ người dân địa phương mà cả du khách trong nước, du khách quốc tế. Được biết, lịch dự kiến khai trương tuyến phố đi bộ Bài Thơ đã được thay đổi vào ngày 23/6 thay vì ngày 16/6 như thông báo trước đó vì ảnh hưởng thời tiết xấu. >>> Mời độc giả xem thêm video Đề xuất không ăn mặc Hở Hang tại phố đi bộ Hồ Gươm nên được hiểu như thế nào? (Nguồn: VTV TSTC)

Với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất trong mùa du lịch hè 2023, ngày 23/6 tới đây, Hạ Long sẽ tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ Bài Thơ (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long). Tuyến phố đi bộ Bài Thơ được xây dựng tại 2 phố Long Tiên và Lê Quý Đôn của phường Bạch Đằng; thời gian hoạt động từ 18h - 24h tối ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, dự kiến sẽ khai trương vào 20h ngày 23/6/2023. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, công tác xây dựng hạ tầng, kỹ thuật và trang trí tại phố đi bộ Bài Thơ cơ bản được hoàn thành. Người dân và du khách rất háo hức chờ đợi ngày tuyến phố đi bộ hoạt động để được trải nghiệm nhiều chương trình đường phố đặc sắc. Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ luôn thường xuyên tổ chức công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hoạt động văn hóa lành mạnh, tích cực. Tại buổi lễ khai trương sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đường phố đặc sắc, cùng các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố… để phục vụ nhân dân và du khách. Được biết, để đảm bảo tiến độ cho ngày khai trương, UBND TP Hạ Long đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và đơn vị thi công khắc phục tình hình thời tiết xấu, tranh thủ những lúc khô ráo để huy động tối đa lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện hạ tầng (cổng chào, điện trang trí, giao thông đấu nối…). Ngoài ra, vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên, mặt tiền, chuẩn bị ngành hàng kinh doanh; chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc cho Chương trình khai trương và duy trì hoạt động của tuyến phố đi bộ Bài Thơ. Tuyến phố đi bộ Bài Thơ được đưa vào khai thác sẽ là sản phẩm du lịch mới góp phần đa dạng hoá các sản phẩm du lịch trên địa bàn, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút nhiều hơn du khách đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Trên cơ sở đó thực hiện thành công Đề án phát triển du lịch thành phố Hạ Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ghi nhận của PV, tuyến phố đi bộ Bài Thơ có tổng chiều dài khoảng 400m. Tuyến phố bắt đầu từ đường Long Tiên và Lê Thánh Tông đến khu vực Công ty Cổ phần Khách thủy Quảng Ninh, kéo dài tiếp giáp với đường Trần Quốc Nghiễn. Kinh phí để đầu tư cho việc xây dựng tuyến phố đi bộ sẽ được trích từ nguồn ngân sách cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa. Trong đó, ngân sách nhà nước cho các hạng mục về đầu tư hạ tầng, GPMB cũng như duy trì tổ chức một số hoạt động âm nhạc đường phố, văn hóa nghệ thuật, đảm bảo an ninh trật tự. Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nếu như hình thành tuyến phố đêm, phố đi bộ ở khu vực phố Long Tiên sẽ tạo ra một không gian văn hóa mới nhằm mục đích duy trì được các nét văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời cũng như tạo thành một địa chỉ thu hút không chỉ người dân địa phương mà cả du khách trong nước, du khách quốc tế. Được biết, lịch dự kiến khai trương tuyến phố đi bộ Bài Thơ đã được thay đổi vào ngày 23/6 thay vì ngày 16/6 như thông báo trước đó vì ảnh hưởng thời tiết xấu. >>> Mời độc giả xem thêm video Đề xuất không ăn mặc Hở Hang tại phố đi bộ Hồ Gươm nên được hiểu như thế nào? (Nguồn: VTV TSTC)