Phó chủ tịch Hà Nội lý giải việc đến thăm các nạn nhân sốc ma túy

Dư luận đang phản ứng gay gắt về việc ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai thăm những nạn nhân đang điều trị sau vụ sốc ma túy tại lễ hội âm nhạc "Trip to the Moon" diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây có 7 người chết.



Sáng 19/9, ông Ngô Văn Quý cho biết, sự việc tại đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây là sự cố rất đáng tiếc và rất nghiêm trọng, khiến 7 người chết, 5 người nguy kịch phải nhập viện.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo thành phố đã họp chỉ đạo khắc phục sự cố, trong đó giao cho lãnh đạo thành phố cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế đến bệnh viện thăm các nạn nhân, động viên các bác sĩ tích cực cứu chữa giảm thiểu các ca tử vong.

Hình ảnh ông Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thương binh và Xã hội đến thăm nạn nhân sốc ma túy đang điều trị tại bệnh viện trước đó bị dư luận chỉ trích. Ảnh ANTĐ.

Ông Quý cho hay, sáng 17/9, lãnh đạo thành phố cũng giao Công an thành phố cùng Công an quận Tây Hồ điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, ngành văn hóa tạm dừng những sự kiện nhạc hội tương tự đến khi làm rõ nguyên nhân, chỉ cho phép tổ chức sự kiện khi đảm bảo an toàn.

Nói về việc đến bệnh viện, ông Quý lý giải nhằm mục đích thăm, động viên các bác sĩ để làm sao cứu chữa giảm thiểu tối đa các ca tử vong, vì các cháu ở đây tuổi còn rất trẻ. Nguyên nhân đến vụ việc và trách nhiệm đến đâu thì sau khi công an làm rõ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn chia sẻ về thắc mắc của dư luận về việc tại sao lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm các nạn nhân sốc ma túy mà không đến thăm những nạn nhân của vụ cháy ở Đê La Thành chiều tối ngày 17/9. Ông Quý cho biết, thời điểm ông cùng các cán bộ Sở Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội đến bệnh viện thăm các nạn nhân là vào đầu giờ chiều cùng ngày, khi đó vụ cháy ở Đê La Thành chưa xảy ra.

Ông Quý đồng thời nhấn mạnh, quan điểm chung của toàn xã hội cũng như văn bản quy định của Chính phủ là không bỏ rơi những người vào con đường nghiên ngập, để làm sao kéo họ lại với xã hội.