Say rượu con trai chém mẹ tử vong rồi tự sát

(Kiến Thức) - Say rượu, người đàn ông 52 tuổi đã dùng hung khí chém mẹ tử vong, rồi lấy đòn tre đánh vào đầu vợ, gây án xong, người này dùng dao đâm quanh vùng bụng để tự sát.

Ngày 19/9, trao đổi với PV, chỉ huy Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) xác nhận và cho biết trên địa bàn xã Đồng Tân vừa xảy ra vụ án con trai chém mẹ, đánh vợ rồi tự sát nghi do say rượu.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) sau khi uống rượu say đã dùng hung khí chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Tiệp (88 tuổi, mẹ ruột Lương) tử vong.

Ảnh minh họa.

Chưa dừng lại ở đó, ông Lương dùng đòn bằng tre đánh vào đầu vợ là bà Nguyễn Thị Việt (51 tuổi) dẫn đến thương tích. Gây án xong, ông Lương tự dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng của mình tự sát.

Cả 3 người sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Tiệp đã tử vong. Ông Lương và vợ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Chỉ huy Công an huyện Hiệp Hòa cho biết thêm, gia đình ông Lương có chút mâu thuẫn nhỏ, trước khi gây án gã có uống rượu say .

Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ vụ việc.