Cựu Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín liên quan gì đến Vũ “nhôm”?

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ba bị can khác về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.



Việc khởi tố này để điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP Hồ Chí Minh và nằm trong các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh mà Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM tại khu tập thể số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM).

Dư luận đặt ra câu hỏi: Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín liên quan gì đến sai phạm tại các dự án của Phan Văn Anh Vũ tại TP HCM?

Ông Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Ông Nguyễn Hữu Tín, quê tại xã Bình Lãng (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, hiện cư trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).Từ năm 1975-1980, ông học tại Trường Đại học Tổng hợp TP HCM và có bằng Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Đầu năm 1981 đến tháng 9/1987, ông là cán bộ Trung đoàn 770, Trợ lý Tổ chức động viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, được kết nạp Đảng ngày 16/9/1983.

Sau đó, giai đoạn từ 10/1987 đến 4/1995, ông Nguyễn Hữu Tín chuyển ngành về làm cán bộ rồi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp Ủy ban Kế hoạch TP HCM và được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TP HCM, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM (giai đoạn 5/1995 – 9/2001).

Từ tháng 10/2001 đến tháng 4/2004, ông trở thành Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân TP HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM. Sau đó, ông Tín được tín nhiệm làm Thành ủy viên, được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP HCM. Tháng 1/2009, ông Tín được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 5 và giữ chức Bí thư quận 5 (nhiệm kỳ 2005-2010).

Từ tháng 7/2011 đến tháng 12/2015, ông Tín giữ chức Phó chủ tịch UBND TP HCM. Trong giai đoạn năm 2012-2016, ông Tín cũng kiêm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

Trước khi HĐND TP HCM bầu nhân sự lãnh đạo UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Hữu Tín được Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Ngày 26/10/2017 ông Tín được trao quyết định nghỉ hưu.

Theo tờ Lao Động, thời gian làm lãnh đạo, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký 2 văn bản chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) làm Giám đốc, sử dụng khu đất ở số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, để đầu tư xây dự án.

Khu đất này thuộc khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực và Nam Kỳ Khởi Nghĩa và nằm trong quy hoạch khu trung tâm 930ha của thành phố.

Từ năm 2008, Văn phòng UBND thành phố có công văn giao Ban Chỉ đạo 09 và các Sở Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao, UBND quận 1 cùng các đơn vị liên quan về việc hoán đổi đất cho người dân trong khuôn viên thư viện này để thu hồi đất đầu tư xây dựng Thư viện Thiếu nhi.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 23/10/2010, UBND TP HCM lại có Công văn số 5358/UBND - ĐTMT về việc chấp thuận cho Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” được thuê đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực để xây dựng dự án văn phòng.