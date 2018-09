Khởi tố vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

(Kiến Thức) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án có 7 người chết sau khi tham dự lễ hội âm nhạc "du hành tới mặt trăng" tại công viên nước Hồ Tây để điều tra, làm rõ.

Chiều ngày 18/9, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám Công an TP Hà Nội xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến 7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây vào đêm 16/9.



Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự với các tội danh“Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại các Điều 256 và 258 Bộ Luật hình sự, để điều tra vụ án.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra khoảng 23h10 ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (đường Võ Chí Công) về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Mặc dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.

Hình ảnh lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây hôm 16/9. Nguồn:Internet.

Một nạn nhân bị ngất ngay tại khu vực diễn ra nhạc hội "du hành tới mặt trăng".

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân trên đã tham gia đêm nhạc hội “du hành tới mặt trăng” - Trip to the Moon, do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây.

Đêm nhạc bắt đầu từ 19h ngày 16/9. Theo dự kiến, số lượng người tham dự mà Công ty TNHH kết nối Á Châu đăng ký, được Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức là khoảng 5.000 người.

Hình ảnh bóng cười được bán ngay lối đi tại đêm nhạc hội xảy ra vụ việc.

Cũng trong đêm 16/9, Bệnh viện E cũng tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện; 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê .

Tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu, hiện đang hôn mê. Đến trưa ngày 17/9, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê.

Khám nghiệm hiện trường khu vực tổ chức đêm nhạc hội, Công an Hà Nội phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.