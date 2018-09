Lao vào cửa kính trốn truy sát, nam thanh niên tử vong

Mời quý vị độc giả theo dõi video clip nạn nhân lao vào cửa kính để trốn bị truy sát: Nam thanh niên bị truy sát đến chết ở quận 9

Sáng nay 19/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an quận 9 tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ vụ nghi án truy sát kinh hoàng do va chạm giao thông khiến anh Trương Phan Phát Tài (25 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) tử vong.

Anh Tài được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h đêm qua 18/9, anh Tài chở bạn gái bằng xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng (đoạn thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) thì xảy ra va chạm với 5 thanh niên đi trên 2 xe máy. Vụ việc xảy ra mâu thuẫn và nhóm thanh niên nói trên lao vào tấn công anh Tài.

Quá hoảng sợ, anh Tài chạy bộ thoát thân nhưng vẫn bị nhóm thanh niên nói trên rượt theo truy sát. Khi đến một shop bán thời trang gần chợ Long Thạnh Mỹ, nạn nhân chạy thẳng vào để trốn nhưng không may lao vào cửa kính. Nạn nhân bị nhiều mảnh kính cắt gây thương tích trầm trọng khắp cơ thể. Điều đáng nói, dù nạn nhân bị thương đầy máu nhưng các đối tượng vẫn lao vào tấn công rồi mới bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Long Thạnh Mỹ với sự hỗ trợ của người dân đã bắt 4 đối tượng. Riêng nạn nhân Tài được đưa khẩn cấp vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng .

Theo nguồn tin ban đầu, 5 đối tượng bị bắt đang là học viên một trường trung cấp trên địa bàn quận 9.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.