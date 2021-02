Ngày 23/2, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ ông Nguyễn Minh H. (42 tuổi, ngụ huyện Long Thành) là Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành tử vong được phát hiện tại nhà riêng của cha mẹ.

Trước đó, trưa 21/2, người thân của ông H. mở cửa kêu ông H. dậy nhưng không được vì cửa đã khóa trái bên trong. Khi người nhà phá cửa vào thì phát hiện Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành đã tử vong.

Ảnh minh họa.

Qua khám nghiệm, Công an ghi nhận trên ngực ông H. có một vết đâm cùng một con dao nằm bên cạnh. Ở hiện trường Công an còn thu giữ một bức thư tuyệt mệnh do ông Hiền để lại với nội dung "bất mãn cuộc sống...".

Được biết, ông H. đã có vợ và 2 con, nhưng vợ chồng đã ly thân. Thời gian qua ông H. có tham gia nhiều dự án lớn như xây dựng trường học, công sở... Vốn ngân sách Nhà nước do BQL dự án làm chủ đầu tư. Bước đầu điều cơ quan công an nhận định nhiều khả năng ông H. tự sát bằng dao.

Hiện vụ Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành tử vong tại nhà riêng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

