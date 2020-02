Chồng tàn ác chích điện sát hại vợ đang ngủ: Mâu thuẫn căng thẳng cỡ nào?

(Kiến Thức) - Do có mâu thuẫn với vợ nên lợi dung lúc nạn nhân ngủ, đối tượng Võ Văn Đồng đã chích điện khiến nạn nhân bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Võ Văn Đồng (SN 1962, trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết người.



Trước đó, ngày 3/2, Công an thị trấn Long Hải nhận được tin báo bà L.T.Ng (SN 1968, vợ đối tượng Võ Văn Đồng) tử vong tại nhà riêng nên tiến hành kiểm tra, phát hiện phía sau cổ bà Ng. có một vết bỏng. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo đến Công an huyện Long Điền.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một bộ chích điện. Tuy nhiên, thời điểm đó, đối tượng Đồng cho biết là dụng cụ để chích lợn cho chết trước khi làm thịt.

Nghi ngờ bà Ng. tử vong do bị giật điện, Công an huyện Long Điền đã bàn giao đối tượng Võ Văn Đồng cho Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đồng khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống, nên đã dùng bộ chích điện chích vào vợ tử vong .

Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ án trên, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi dùng chích điện của Võ Văn Đồng khiến vợ đối tượng là bà L.T.Ng tử vong là hành vi cố ý tước đi mạng sống của người khác.

Do vậy, với hành vi này, đối tượng Võ Văn Đồng đã phạm tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (khoản 2 Điều 123).

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, theo thông tin nắm bắt được tại thời điểm hiện tại, do có mâu thuẫn với vợ nên lợi dung lúc nạn nhân ngủ, đối tượng Đồng đã chích điện khiến nạn nhân bị điện giật dẫn đến tử vong.

Do đó, cơ quan công an cần phải điều tra làm rõ hơn mẫu thuẫn mà đối tượng Đồng khai nhận ở đây là gì. Nếu chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, mà đối tượng lại thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của người vợ thì đây là thực hiện tội phạm có tính chất côn đồ. Việc phạm tội có tính chất côn đồ (quy định tại điểm n khoản 1) sẽ bị áp dụng khung hình phạt nặng hơn là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Để xác định được sự thật của vụ án cũng như hình phạt sẽ áp dụng đối với đối tượng Đồng thì cần phải có bản kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, tiến hành thủ tục tố tụng theo quy định và có bản án có hiệu lực của Tòa án xét xử. Khi tiến hành xác định hình phạt cho người phạm tội còn căn cứ vào các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ để áp dụng hình phạt thích đáng”, Luật sư Hoàng Tùng nêu ý kiến.