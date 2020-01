Ông Trần Bắc Hà, Thứ trưởng Bộ Giáo dục qua đời và những sự "ra đi" khiến dư luận xôn xao

Một cán bộ công an Đồng Nai chết bất thường trong phòng làm việc

Ngày 10/10/2019, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ phát hiện một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh này chết bất thường trong phòng làm việc.

Theo xác minh ban đầu của công an, sáng cùng ngày, khi các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đến cơ quan (đóng tại KP.1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) mở cửa phòng vào làm việc thì phát hiện Đại úy B.X.D. (36 tuổi, Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng để phối hợp điều tra. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Đại úy B.X.D. tử vong trước thời điểm được phát hiện. Tại hiện trường, cơ quan công an không phát hiện dấu vết gì bất thường. Theo thông tin khi đó, nguyên nhân có thể do chuyện cá nhân.