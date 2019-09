Phê ma túy, chở xác bạn nghiện bỏ ra đường rồi về nhà ngủ

Ngày 5/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hải An đang điều tra làm rõ vụ phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An) vào rạng sáng 4/9.



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 1h45 ngày 4/9, một số người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm tử vong tại khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm. Nạn nhân mặc áo xanh, quần đen, nằm ngửa ngay khu vực đầu ngõ...

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Đằng Lâm và tổ công tác Công an quận Hải An đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, nạn nhân là Trần Duy Thiệp (SN 1984, ở số 84M, Thư Trung2, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Hiện trường phát hiện vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 15h ngày 3/9, Thiệp cùng Đỗ Viết Ước (SN 1968, ở số 76 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua ma túy về nhà Ước sử dụng.

Tại đây, Thiệp “chích” trước rồi gục úp mặt xuống nền nhà. Lúc này, Ước nghĩ Thiệp “phê” ma túy nên tiếp tục “chích” rồi đi ngủ.

Đến 20h cùng ngày, Ước tỉnh dậy thì phát hiện Thiệp sốc ma túy đã tử vong nên đưa thi thể của Thiệp lên xe bò kéo ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn để tại đó rồi quay về nhà ngủ. Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định không có dấu vết của tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong do sốc ma túy .

Công an quận đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định đồng thời đang điều tra làm rõ vụ việc trên.