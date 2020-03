Phát hiện chồng có bồ, vợ rủ con cái đi bắt cóc tình địch

Ngày 19/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bị can với Lê Thị Thanh Loan (60 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cướp tài sản”.

Ảnh minh hoạ

Còn Trần Anh Quốc (34 tuổi, là con bà Loan) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (27 tuổi, con dâu bà Loan) bị khởi tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, tháng 1/2020, Loan phát hiện chồng là ông T.V.S. (64 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) có quan hệ tình cảm với chị N.T.K.T. (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Vì ghen tuông nên bà Loan nảy sinh ý định đánh dằn mặt chị T..

Khoảng 11h ngày 24/2, bà Loan hay tin ông S. đi chơi với chị T. ở quận 4, nên gọi điện cho Quốc và Hiền rủ đi đánh ghen. Vợ chồng Quốc gọi cho Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi, em của Quốc) và Nguyễn Chí Mỹ (em họ) và 2 người khác cùng đi.

Sau đó, Quốc điều khiển ô tô từ Vũng Tàu đi lên quận 4 để đón bà Loan. Tại đây, nhóm phát hiện ông S. cùng chị T. đi ô tô về tỉnh Đồng Nai nên chạy theo.

Khi xe ông S. đi tới đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc tổ 1 KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa thì ông S. xuống xe về công ty của mình.

Quốc lái ô tô chạy lên chặn xe chở chị T., những người còn lại mở cửa kéo chị T. ra và đánh đập tới tấp. Sau đó, nhóm đưa chị T. lên xe chở về căn nhà ở phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương giam giữ.

Quá trình di chuyển, nhóm dùng tay đánh vào mặt chị T., bà Loan lục lấy ĐTDĐ iPhone XS Max của chị T. đưa cho Hiền kiểm tra tin nhắn giữa ông S. và chị T. lưu trong máy. Sau đó, nhóm chụp màn hình nội dung tin nhắn gửi sang máy của Hiền.

Tại căn nhà phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhóm đánh đập, cắt tóc chị T. và dùng điện thoại ghi lại cảnh này. Bà Loan lục lọi túi xách chị T. lấy 9 triệu đồng đưa cho Mỹ cất. Sau đó, bà Loan bắt chị T. viết giấy không được quan hệ tình cảm với chồng mình. Sau khi viết xong, chị T. được bà Loan cùng nhóm cho về.

Ngày 25/2, chị T. tới công an trình báo sự việc bắt cóc tình địch. Công an đã lấy lời khai, điều tra, truy xét. Ngày 5/3, bà Loan tới công an đầu thú và giao nộp tài sản lấy được của chị T. gồm: ĐTDĐ, chứng minh nhân dân... Đồng thời, bà Loan có những khai báo về vụ việc như trên.