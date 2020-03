Anh trai đốt nhà em gái và những vụ sát hại người thân vì lý do không ngờ

Anh ruột tưới xăng nhà em gái khiến 3 người tử vong: Ngày 18/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ cháy khiến 3 người tử vong tại vào đêm 16/3. 2 nghi phạm bị bắt, có liên quan trong vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên gồm: Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Lò Văn Hà, (SN 1990, trú tại Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Đặc biệt, nghi phạm Đào Danh Việt là anh ruột của nạn nhân Đào Thị Ch. Tại cơ quan Công an, đối tượng Việt khai, do mâu thuẫn cá nhân nên Việt rủ Hà mua xăng, phóng hoả nhà em gái. Quá trình thực hiện, Việt đã đi mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Sau đó đi đón Hà ở xã Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội). Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên. Cãi nhau với vợ "ngáo đá" cầm dao sát hại người thân và hàng xóm: Ngày 27/12/2019, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã gửi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín giết 5 người tại thôn Lương Bình 2, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Bị can Hoàng Văn Chín (SN 1976), trú tại thôn Lương Bình 2. Chín khai do cãi nhau với vợ nên đã dùng hung khí đánh vợ đến chết vào rạng sáng 26/12. Sau đó, bị can cầm dao đi ra đường, tiếp tục sát hại người thân và hàng xóm. Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ tiến hành truy tìm trong khoảng 6 tiếng và bắt được Chín tại đồi chè gần nhà. Anh trai giết cả nhà em ruột vì mâu thuẫn đất đai: Ngày 12/12/2019, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Đông – người truy sát dã man cả nhà em ruột làm 4 người chết ở Đan Phượng. Trước đó, sáng sớm 1/9/2019, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Mâu thuẫn với con trai, bà nội nhẫn tâm sát hại cháu: Ngày 13/11/2019, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là cháu N.T.T (11 tuổi, ngụ xã Hậu Thành), cháu nội bị can Hường. Bà Hường khai ra tay sát hại cháu nội là do mâu thuẫn với bố cháu T.. Trước đó, chiều 3/11, bà Hường gửi xe đạp ở nhà người quen cùng xã rồi nhờ cháu T. chở bằng xe đạp điện đến nhà một người thân. Trên đường về, do ấm ức chuyện con trai là bố cháu T. hỗn hào với vợ chồng bà Hường trước đó nên bà Hường có ý định sát hại cháu T. Khi đến hồ Bàu Ganh, cách nhà khoảng 2 km, bà Hường nói T. dừng xe để xuống hồ tắm. Trong lúc nhờ cháu T. kỳ lưng, bất ngờ bà Hường xô cháu T. xuống hồ. Sau khi đẩy nạn nhân xuống hồ, bà Hường đi bộ đến nhà người quen lấy xe đạp về nhà. Anh trai sát hại cả nhà em gái vì món nợ 3,6 tỷ: Khoảng 18h ngày 14/9/2019, Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, ở tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà (61 tuổi, ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên - em ruột của ông Hồng) tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể của bà Hà) để đòi nợ số tiền 3,6 tỷ đồng. Khi đi ông Hồng mang theo một dao bầu nhọn có cán gỗ, một con dao bấm, một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, một chai nhựa dung tích 1,5l đựng xăng. Tại nhà bà Hà, ông Hồng đã gặp anh Vương, trong lúc nói chuyện về số tiền anh Vương nợ thì hai người xô xát. Lúc này ông Hồng dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực anh Vương làm anh ngã ra đất. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, chồng bà Hà) lao vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất. Bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (36 tuổi) chạy đến giữ tay ông Hồng. Trong lúc giãy giụa, ông Hồng đã rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào người ông Thành, bà Hà. Hậu quả bà Hà không qua khỏi do bị đâm thấu tim. Ông Thành tử vong sau 2 ngày điều trị còn anh Vương đã bình phục. Xem thêm video: 5 tên ngáo đá sát hại người thân gây rúng động. Nguồn: ANTV.

