Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng hơn 200 tỷ ở Nam Định

Ngày 27/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất, quy mô lớn trên không gian mạng, qua cổng Game VN168. Theo cơ quan Công an, tính từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô liên tỉnh với số tiền giao dịch lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để kết nối, hoạt động đánh bạc trên cổng Game VN168, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai 8 tổ công tác đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Nhóm đối tượng bao gồm: Hoàng Phú Quốc, Trịnh Đình Từ, Văn Đình Hoàng, Lê Tuấn Anh, Dương Danh Chiến, Nguyễn Thị Linh, Đinh Khắc Huấn và Nguyễn Thành Lộc, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 13 điện thoại di động, 5 máy tính và cây máy tính, 1 xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc để phục vụ công tác điều tra. Các nghi phạm khai nhận, từ tháng 2/2023 đến nay, đã quảng bá, kêu gọi được khoảng hơn 3.500 tài khoản tham gia đánh bạc qua cổng game trực tuyến VN168.

Số tiền giao dịch hoạt động đánh bạc một ngày khoảng từ 500 triệu - 600 triệu đồng. Ước tính từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc trên mạng trên cổng Game VN168 lên đến hơn 200 tỷ đồng. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền.