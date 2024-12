Phát hiện 2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự ở Hội An

Trước đó, trưa 26/12, Công an tiếp nhận tin báo về việc có 2 người nước ngoài tử vong tại biệt thự du lịch Hoa Chuông (thuộc thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP Hội An).

Công an tiến hành khám nhiệm hiện trường (ảnh CA)

Trong đó, bà Otteson Greta Marie (SN 1991, quốc tịch Anh) ở phòng 101, tầng 1, chết trên giường. Còn tại phòng 201 bị khóa cửa trong, ông Els Arno Quinton (SN 1988, quốc tịch Nam Phi) chết trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hội An cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra.

Tại hiện trường, công an đã tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm, giám định pháp y tử thi và các hoạt động điều tra khác.

Qua khám nghiệm, ban đầu xác định trên thi thể không có tác động ngoại lực, hiện trường không có dấu hiệu lục soát; tài sản, điện thoại vẫn còn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện người đàn ông tử vong sau tiếng động mạnh ở Quận 12: