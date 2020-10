Phá đường dây lô đề khủng giao dịch mỗi ngày từ 4 đến 5 tỷ đồng

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 18h25 ngày 21/10, được sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tiến hành triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Các đối tượng bị bắt giữ trên địa bàn Thành phố Hà Giang gồm: Phạm Huy Hoàn (sinh năm 1980, trú tại Tổ 5, phường Quang Trung); Bùi Ngọc Tập (sinh năm 1989, trú tại Tổ 7, Phường Ngọc Hà); Nguyễn Thị Miến (sinh năm 1967, trú tại Tổ 5, phường Trần Phú); Lê Ngọc Phương (sinh năm 1978, trú tại Tổ 20, phường Minh Khai); Trần Thị Bích Hường (sinh năm 1967, trú tại Tổ 2, phường Ngọc Hà). Cùng thời điểm trên, các mũi trinh sát ập vào bắt quả tang đối tượng Mai Mạnh Tùng (sinh năm 1987, trú tại Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) và Trương Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1967, trú tại phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay lãi. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Sơ bộ xác định trung bình số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 4 đến 5 tỷ đồng. Hiện vụ triệt phá đường dây lô đề đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây thầu đề "khủng" hoạt động tinh vi