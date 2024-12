Hải Dương: Bắt “đạo chích” hai lần phá két sắt trộm vàng nhà dân

Ngày 16/12, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Định (SN 1982 trú tại thôn Hoàng Hòa, xã Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Định tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Định khai nhận là người không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên tham gia các trò chơi game bài cá cược trên mạng nên Định đã nảy sinh ý định đột nhập vào các hộ gia đình để trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/11 đến ngày 3/12, Nguyễn Văn Định đã thực hiện 2 vụ đột nhập vào các nhà dân cậy phá két sắt trộm cắp tài sản sau đó mang bán để lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, khoảng 14h ngày 19/11, Định đột nhập vào nhà ông N.X.T (SN 1968 ở cùng thôn Hoàng Hòa, xã Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng). Tại đây, Định dùng dao rựa, đục kim loại cậy phá két sắt trộm cắp số lượng trang sức gồm: 1 kiềng vàng; 2 đôi bông tai và 3 nhẫn, tổng giá trị tài sản khoảng 106 triệu đồng.

Đến khoảng 7h ngày 3/12, Định đột nhập vào nhà bà H.T.P (SN 1974 cũng ở thôn Hoàng Hòa, xã Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng). Đối tượng này cũng sử dụng dao rựa, đục kim loại cậy phá 2 két sắt trộm cắp tài sản gồm 1 lắc tay vàng, 1 dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản hơn 164 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an huyện Cẩm Giàng khuyến cáo, theo quy luật vào các dịp cuối năm tình hình tội phạm nói chung và trộm cắp tài sản nói riêng sẽ có diễn biến phức tạp, manh động. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, lưu ý trong việc bảo vệ tài sản, không để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội vì các đối tượng trộm cắp tài sản thường hướng đến các két sắt, tủ đựng đồ trong các gia đình.

