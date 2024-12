Vận động đối tượng truy nã đầu thú trong ngày đầu ra quân

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ngày 15/12/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn vận động đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Văn Nghĩa, sinh năm 1986, thường trú tại: thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn ra đầu thú.

Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa.

Hoàng Văn Nghĩa bị truy nã theo Quyết định số 1878/QĐTN-ĐCSHS ngày 03/12/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn về tội “Tổ chức đánh bạc”. Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.