PGS.TS Bùi Thị An: “Thao túng TTCK là cá nhân ông Quyết… FLC bảo vệ tốt quyền lợi NĐT”

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC để điều tra hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngay khi thông tin trên được công bố, nhiều nhà đầu tư lo lắng quyền lợi sẽ bị ảnh hưởng, giá cổ phiếu, chứng khoán sẽ giảm sâu và sẽ có nhiều rủi ro mà nhà đầu tư phải gánh chịu. Nhiều nhà đầu tư đang trông chờ động thái từ Tập đoàn FLC để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, việc ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" là chuyện cá nhân ông Quyết trong thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán thời gian qua.

“Ông Trịnh Văn Quyết là người đứng đầu Tập đoàn FLC, do đó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư. Để trấn an các nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đã cử Bà Vũ Đặng Hải Yến - Phó Tổng giám đốc, đứng ra để cầm trịch lại, điều hành FLC. Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ phải có hành động ngay để giữ vững điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và có trách nhiệm với những nhà đầu tư, để giảm thiểu những thiệt hại cho các nhà đầu tư”, PGS.TS Bùi Thị An bày tỏ.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, ở góc độ nhà đầu tư phải đoàn kết lại và yêu cầu Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC giữ được các hoạt động bình thường. “Giờ họ tham gia rồi thì phải tin tưởng vào Tập đoàn trong việc giữ vững các hoạt động sau sự việc này”, bà An cho biết.

Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII tin tưởng rằng, Tập đoàn FLC sẽ vẫn đứng vững và việc bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư là trách nhiệm của FLC. “FLC là tập đoàn kinh tế đa ngành, tin tưởng sẽ bảo vệ tốt quyền lợi nhà đâu tư vì sự tồn tại và phát triển của chính FLC”, bà An nhấn mạnh.

Không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

Tối 29/3, FLC đã phản ứng rất nhanh trước thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt, đã phát đi thông tin chính thức liên quan sự việc trên.

Theo đó, FLC khẳng định, vụ việc có liên quan đến việc cá nhân ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu, chưa có kết luận chính thức. Ông Trịnh Văn Quyết đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

Tập đoàn FLC khẳng định không phải là chủ thể có liên quan, hoặc có những hoạt động dính líu đến vụ việc này.

“Vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, cũng không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Tập đoàn”, FLC khẳng định.

FLC cũng cho biết, để hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo hoạt động thường xuyên của Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC.

Theo đó, bà Vũ Đặng Hải Yến sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt; cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản, quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Ban Lãnh đạo của FLC đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của FLC diễn ra ổn định trong tình hình mới, theo đúng mục tiêu, kế hoạch mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra.

Năm 2021, dù doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như kế hoạch do hai đợt dịch bùng phát trên quy mô lớn và thời gian giãn cách kéo dài, nhưng các lĩnh vực cốt lõi của FLC vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng, trong đó có việc khai trương, khởi công nhiều dự án mới. Với khoảng 300 dự án đang được nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý trên hơn 40 tỉnh thành cả nước, FLC đặt mục tiêu sẽ hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai hàng loạt dự án trong 2022.

“Từ khẳng định trên của Tập đoàn FLC, nhiều nhà đầu tư sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tin tưởng vào người điều hành mới của Tập đoàn cũng như các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của FLC để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư”, nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XIII Bùi Thị An khẳng định.

