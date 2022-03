Vì sao Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt giam?

Tối 29/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật. Trước đó, C01 tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. C01 nhận định, hành vi của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã bị cơ quan điều tra ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh một tháng để phục vụ điều tra. Quyết định được cơ quan điều tra ban hành ngày 26/3. Ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Đáng chú ý, chỉ trong một phiên giao dịch, có tới gần 135 triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh, cao bất thường. Trong khi lâu nay mỗi ngày cổ phiếu FLC chỉ giao dịch khối lượng trung bình 15 - 40 triệu cổ phiếu. Tối ngày 11/1, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết ngày 10/1. Lý do là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch. Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định. Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Quyết đã có hành vi bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên 10/1 mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, không công bố thông tin. Cụ thể, ông Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, theo quy định tại Nghị định số 156/2020. Ngày 25/3, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 164 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết với số tiền gần 500 triệu đồng do liên quan đến các hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM).

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, quê ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngoài cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, ông Quyết và FLC còn là chủ sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways với trên 80% vốn nắm giữ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: THĐT

