Nước thải xả ra môi trường ở La Phù: Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

báo điện tử Kiến Thức đăng tải ngày 6/11/2018, phản ánh về tình ở thôn Minh Khai (xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đang xuất hiện nhiều đoạn mương nước bị đủ thứ rác thải như chai lọ, túi nilon đến xác chết động vật "tấn công". Liên quan đến bài viết "Kinh hãi nước thải đen ngòm xả trực tiếp ra môi trường ở La Phù" được



Thời điểm PV ghi nhận, một nhà máy khác trên địa bàn được quây kín bằng các tấm tôn, bên trong máy móc làm việc ầm ầm xả nước thải đen ngòm qua đường ống dẫn trực tiếp ra môi trường…

Tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, Hoài Đức, cho biết cơ sở kinh doanh dệt may xả nước thải đen ngòm ra môi trường ở thôn Minh Khai, xã xác minh đó là cơ sở của hộ anh Nguyễn Duy Mừng (SN 1987, HKTT tại thôn Minh Khai).

Hình ảnh nước thải đen ngòm xả ra môi trường ở xã La Phù.

Ngay khi tiếp nhận thông tin mà báo điện tử Kiến Thức phản ánh, ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cùng với báo điện tử Kiến Thức để báo cáo về thực trạng của vấn đề.

Công văn cho biết, qua công tác khảo sát đánh giá, hiện nay, trên địa bàn TP có 18/43 trạm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định nhưng chưa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, trong đó có cụm công nghiệp La Phù (Hoài Đức). Các cụm công nghiệp này có quy mô nhỏ, chỉ từ 1,9 đến 43,6ha, chủ yếu có quy mô khoảng 11ha với các ngành nghề sản xuất chủ yếu là mộc và cơ khí phát sinh lượng nước thải ít.

Hiện các hộ dân và doanh nghiệp đều đang khai thác, sử dụng nước ngầm do đó việc điều tra, khảo sát khối lượng nước thải của các hộ sản xuất, kinh doanh rất khó khăn và tính chính xác không cao. Khối lượng nước thải của các cụm dựa trên số liệu do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cung cấp chỉ mang tính ước tính. Khống lượng nước thải theo điều tra chỉ từ 20 đến 411m3/ngđ, chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Do đó khối lượng nước bthair nêu trên để đầu tư xây dựng trảm xử lý là nhỏ, trong khi đó chi phí đầu tư rất cao.

“Trên địa bàn huyện Hoài Đức có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định gồm các cụm công nghiệp Trường An, La Phù, Lại Yên, Kim Chung. Các cụm công nghiệp này không phù hợp theo định hướng quy hoạch phân khu đô thị S2, S3 tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt tại các quyết định…, và chưa được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải. Do đó, nước thải từ các cơ sở sản xuất chưa được qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường đã gây ra tình trạng ô nhiễm nêu trên” -, công văn trình bày lý do nước thải xả trực tiếp ra môi trường không được xử lý.

Theo công văn, ngày 30/1/2018, UBND TP Hà Nội đã có thông báo chấp thuận chủ trương giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải và quản lý vận hành các trạm xử lý nước thải tại tất cả các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện nay, đơn vị này đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án. Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp La Phù là một trong những trạm nằm trong dự án.