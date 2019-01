Resort, biệt thự 5 sao xẻ núi 'treo trên đầu dân' ở Nha Trang

Khu vực núi Chín Khúc ở phía Tây Nam TP Nha Trang, nơi có nhiều nhà đầu tư san ủi làm làng biệt thự, khu đô thị... Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, TP Nha Trang hiện có 7 dự án đang thi công trên núi, đồi; đó là chưa kể các dự án mới thỏa thuận với chủ đầu tư, mới có quy hoạch, chưa thi công. 7 dự án xây trên núi, đồi ở phố biển Nha Trang gồm Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa); khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc); khu đô thị sông núi Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trung); khu đô thị Nha Trang River Park; trang trại Đất Lành (xã Vĩnh Thái); khu biệt thự Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng). Trong ảnh là Núi Chín Khúc (xã Vĩnh Thái) bị cày xới tan hoang.Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang xây dựng trên núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa), nơi xảy ra sự cố vỡ hồ bơi làm chết 4 người và sập 10 căn nhà trong ngày 18/11/2018. Toàn cảnh khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang. Công trình có diện tích gần 11,6 ha, có tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Dự án được thiết kế xây dựng với 380 căn nhà phố, biệt thự cao cấp và nhiều hạng mục. Mô hình dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang. Chủ đầu tư thừa nhận hạng mục công trình hồ bơi xảy ra sự cố vỡ bờ gây lở núi kèm lũ quét tràn xuống khu dân cư dưới chân núi. Công an Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án.Dự án khu biệt thự Haborizon Nha Trang được quy hoạch đồng bộ trên khu đồi Hòn Rớ, nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng - liền kề đại lộ Nguyễn Tất Thành của TP Nha Trang. Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 750 tỷ đồng. Trong hai đợt mưa bão số 8 và số 9 vừa qua, ở khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng uy hiếp tính mạng người dân ở các khu dân cư bên dưới.Phác thảo khu biệt thự Haborizon Nha Trang. Dự án rộng hơn 134.000 m2, bao gồm 429 biệt thự, nhà phố... Nhiều khu dân cư sống ven đồi, dưới chân núi sạt lở ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang). Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết thêm các khu vực núi Cô Tiên và núi Cù Hin (TP Nha Trang và Cam Lâm) còn có một số dự án đã được tỉnh đồng ý về chủ trương nhưng muốn thực hiện thì phải điều chỉnh lại quy hoạch vì đây là đất rừng phòng hộ. Toàn cảnh dự án khu biệt thự Đồi Xanh - Marina Hill Nha Trang rộng hơn 10 ha trên ngọn đồi Hòn Dung, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang). Sau trận mưa lớn giữa tháng 11/2018, tường kè bê tông 15 m bảo vệ công trình này có dấu hiệu lún, nứt uy hiếp tính mạng nhiều hộ dân sống bên dưới chân đồi. Dự án được quảng cáo 5 sao, có quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi với tổng vốn dầu tư 800 tỷ đồng. Ghi nhận ngày 3/1, bức tường cao 12 m tại Dự án khu biệt thự Marina Hill (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bắt đầu sập những mảng bê tông lớn. Chủ đầu tư dự án thì vẫn khẳng định bức tường an toàn, việc sạt lở chỉ là lớp gạch trang trí bên ngoài. Ảnh: An Bình. Chủ đầu tư đặt biển cảnh báo: "Chú ý vật rơi" sát bên nhà dân ở xã Vĩnh Ngọc. Hiện Sở Xây dựng Khánh Hòa đã đình chỉ dự án này do thi công sai thiết kế gây mất an toàn, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân tránh nguy hiểm. Thống kê của Khánh Hòa, bão số 8 và số 9 không ảnh hưởng trực tiếp tới địa phương nhưng khiến 22 người chết, 32 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập... với tổng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. "Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong chỉ đạo điều hành còn tồn tại, thiếu sót. Thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát lại các dự án xây trên núi, đồi; đồng thời xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực này", ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

Khu vực núi Chín Khúc ở phía Tây Nam TP Nha Trang, nơi có nhiều nhà đầu tư san ủi làm làng biệt thự, khu đô thị... Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, TP Nha Trang hiện có 7 dự án đang thi công trên núi, đồi; đó là chưa kể các dự án mới thỏa thuận với chủ đầu tư, mới có quy hoạch, chưa thi công. 7 dự án xây trên núi, đồi ở phố biển Nha Trang gồm Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa); khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc); khu đô thị sông núi Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trung); khu đô thị Nha Trang River Park; trang trại Đất Lành (xã Vĩnh Thái); khu biệt thự Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng). Trong ảnh là Núi Chín Khúc (xã Vĩnh Thái) bị cày xới tan hoang. Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang xây dựng trên núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa), nơi xảy ra sự cố vỡ hồ bơi làm chết 4 người và sập 10 căn nhà trong ngày 18/11/2018. Toàn cảnh khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang. Công trình có diện tích gần 11,6 ha, có tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Dự án được thiết kế xây dựng với 380 căn nhà phố, biệt thự cao cấp và nhiều hạng mục. Mô hình dự án nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang. Chủ đầu tư thừa nhận hạng mục công trình hồ bơi xảy ra sự cố vỡ bờ gây lở núi kèm lũ quét tràn xuống khu dân cư dưới chân núi. Công an Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án. Dự án khu biệt thự Haborizon Nha Trang được quy hoạch đồng bộ trên khu đồi Hòn Rớ, nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng - liền kề đại lộ Nguyễn Tất Thành của TP Nha Trang. Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 750 tỷ đồng. Trong hai đợt mưa bão số 8 và số 9 vừa qua, ở khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng uy hiếp tính mạng người dân ở các khu dân cư bên dưới. Phác thảo khu biệt thự Haborizon Nha Trang. Dự án rộng hơn 134.000 m2, bao gồm 429 biệt thự, nhà phố... Nhiều khu dân cư sống ven đồi, dưới chân núi sạt lở ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang). Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết thêm các khu vực núi Cô Tiên và núi Cù Hin (TP Nha Trang và Cam Lâm) còn có một số dự án đã được tỉnh đồng ý về chủ trương nhưng muốn thực hiện thì phải điều chỉnh lại quy hoạch vì đây là đất rừng phòng hộ. Toàn cảnh dự án khu biệt thự Đồi Xanh - Marina Hill Nha Trang rộng hơn 10 ha trên ngọn đồi Hòn Dung, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang). Sau trận mưa lớn giữa tháng 11/2018, tường kè bê tông 15 m bảo vệ công trình này có dấu hiệu lún, nứt uy hiếp tính mạng nhiều hộ dân sống bên dưới chân đồi. Dự án được quảng cáo 5 sao, có quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi với tổng vốn dầu tư 800 tỷ đồng. Ghi nhận ngày 3/1, bức tường cao 12 m tại Dự án khu biệt thự Marina Hill (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bắt đầu sập những mảng bê tông lớn. Chủ đầu tư dự án thì vẫn khẳng định bức tường an toàn, việc sạt lở chỉ là lớp gạch trang trí bên ngoài. Ảnh: An Bình. Chủ đầu tư đặt biển cảnh báo: "Chú ý vật rơi" sát bên nhà dân ở xã Vĩnh Ngọc. Hiện Sở Xây dựng Khánh Hòa đã đình chỉ dự án này do thi công sai thiết kế gây mất an toàn, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân tránh nguy hiểm. Thống kê của Khánh Hòa, bão số 8 và số 9 không ảnh hưởng trực tiếp tới địa phương nhưng khiến 22 người chết, 32 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập... với tổng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. "Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong chỉ đạo điều hành còn tồn tại, thiếu sót. Thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát lại các dự án xây trên núi, đồi; đồng thời xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực này", ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.