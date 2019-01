Ảnh: Nhiều công trình cao tầng ở Hà Nội bỗng dưng "biến mất"

Một số toà chung cư cao tầng trên đường Võ Chí Công không quan sát được từ xa như bình thường. So với tuần trước, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã ấm lên nhiều. Nhiệt độ ở thủ đô dao động từ khoảng 17 độ C đến trên 20 độ C, kèm mưa nhỏ.