Nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk mượn bằng chị gái để thăng tiến lộ thêm gian dối

Liên quan đến vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo - Thêm), nữ Trưởng Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố mượn bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến, chính quyền địa phương đã cung cấp một số thông tin về nhân thân người phụ nữ này.



Ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nơi nữ hộ sinh Trần Thị Ngọc Ái Sa (thật) đang làm việc, cho biết gia đình bà Ái Sa hiện ngụ tại P.6 (TP.Đà Lạt). Hồ sơ lý lịch của bà Ái Sa kê khai có 12 anh chị em, gồm 4 trai, 8 gái; bà Ái Sa là con thứ 7, còn bà T.T.N.A (Phó hiệu trưởng trường mầm non) là con thứ 2 và Trần Thị Ngọc Thêm (sinh năm 1975) là con thứ 8.

Trong tường trình, bà Ái Sa cho biết bà chỉ có 1 người em gái duy nhất tên Trần Thị Ngọc Thêm (sinh năm 1975), trong gia đình không có ai tên Thảo. Bà khẳng định không hề cho em gái mượn bằng cấp, bằng cấp và giấy tờ quan trọng được bà gửi ở nhà mẹ đẻ.

Nếu tường trình của bà Ái Sa là đúng, như vậy bà Trần Thị Ngọc Thảo - nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk mượn bằng chị gái để thăng tiến đã khai tên giả. Thực chất tên thật của bà Thảo là Ngọc Thêm.

Lý giải về điều này, nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho hay: “Qua làm việc, chị Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Thảo) thừa nhận là Trần Thị Ngọc Thảo. Hồi nhỏ, chị Thảo có tên cúng cơm là Trần Thị Ngọc Thêm. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, và hiện nay mọi người trong gia đình đều gọi là Trần Thị Ngọc Thảo”.

Ông Đoàn Ngọc Yên, Bí thư chi bộ tổ dân phố 17 (P.6) từ năm 2004, nơi bà Ái Sa sinh sống, cho biết chi bộ chưa từng xác minh lý lịch vào Đảng cho ai tên là Trần Thị Ngọc Ái Sa.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy P.6, cho biết trong sổ giao nhận hồ sơ xác minh của đơn vị không có tên bà Trần Thị Ngọc Ái Sa và chỉ được lưu từ tháng 7.2013.

Hiện nay mẹ của bà Ái Sa đang sinh sống tại P.2 (TP.Đà Lạt). Theo địa phương, gia đình mẹ bà Ái Sa hiện có 4 người đang sinh sống ở P.2.

Hồ sơ tư pháp lưu tại UBND phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) ghi Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông bà Lê Thanh Sơn - Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) được cấp ngày 20/9/2000. Còn theo bản khai khác cũng tại phường này, vào ngày 14/10/2002 ông Lê Thanh Sơn viết “Năm 1997 tôi kết hôn cùng Trần Thị Ngọc Ái Sa ...”.

“Giấy chứng nhận chuyển đi” số 519 vào ngày 6/2/2002 ghi tên Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả), được “giải quyết nhập theo chồng” từ xã Ea Na huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) về phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột, chuyển một mình, không kèm ai, với chữ ký con dấu của đầy đủ cơ quan Công an các cấp xã, huyện, tỉnh. Kèm theo đó, là Giấy bảo đảm đăng ký hộ khẩu do ông Lê Văn Kh chủ hộ, bố chồng bà Sa (giả), ký ngày 29/8/2002 đồng ý cho con dâu và cháu nội được nhập tịch vào sổ hộ khẩu gia đình.

Trước đó, trao đổi với Báo Thời Đại, ông L.T.S. (người nhận là chồng bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo - Thêm) cho biết, ông không biết chuyện vợ mình dùng bằng cấp 3 của chị gái.

Khi được hỏi việc kết hôn năm 1999, bà Thảo theo chồng vào Đắk Lắk sinh sống và dùng bằng cấp 3 của chị gái xin việc vào Công ty TNHH MTV XNK 2/9, đây là nơi ông L.T.S. đang công tác, ông S. vẫn khẳng định không hề biết chuyện vợ dùng tên và bằng cấp 3 của chị gái để xin vào đây.

"Tâm trạng của tôi bây giờ rất rối, vợ tôi đã bỏ đi rồi...", chồng của nữ Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho hay.