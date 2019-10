Truy nã “nữ quái” 18 tuổi chuyên lừa những cô gái trẻ sang Myanmar để bán dâm

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2001, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán người.

Theo điều tra của cơ quan Công an, cuối năm 2017, một đối tượng nữ tên T. (trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) sang Myanmar làm gái mại dâm. Sau đó, T. được chủ chứa là người Trung Quốc tín nhiệm, bảo về Việt Nam tìm những phụ nữ trẻ, đẹp để đưa sang làm gái mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Theo thỏa thuận, nếu trót lọt, T. sẽ được trả 5.000 Nhân dân tệ cho mỗi trường hợp (khoảng 16 triệu đồng). Tháng 11/2018, sau khi về Việt Nam, T. tìm gặp Nguyễn Thị Ngọc Ánh, rủ đi nước ngoài làm gái mại dâm để kiếm tiền và Ánh đồng ý. Ánh rủ rê và lừa một cô gái trẻ ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) sang Myanmar làm nhân viên chia bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng/tháng nhưng thực chất là đi làm gái mại dâm.

Ngày 5/11/2018, T. đưa Ánh và cô gái trẻ đi theo đường xe khách từ Thái Nguyên lên Lào Cai, rồi vượt biên sang Trung Quốc, tiếp tục theo đường tiểu ngạch sang Myanmar. Phi vụ trót lọt, T. được đối tượng người Trung Quốc trả 1.300 Nhân dân tệ (hơn 4 triệu đồng).