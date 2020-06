Nữ thượng úy công an “bẫy” ma túy bất ngờ kêu oan: “Ăn cắp còn la làng”

(Kiến Thức) - Tại phiên phúc thẩm, nữ thượng úy công an “bẫy” ma túy bất ngờ cho rằng mình không đồng phạm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Vững vì không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội.

Chiều ngày 2/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cựu thượng úy công an Nguyễn Thị Vững gài bẫy, ném ma túy vào ô tô để hãm hại doanh nhân ở quận Tây Hồ.



Lý do việc hoãn tòa sau nhiều giờ nghị án là do bị cáo Nguyễn Thị Vững (42 tuổi, cựu cán bộ công an) đổi nội dung kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan. Đồng thời, HĐXX thấy cần triệu tập thêm người tham gia tố tụng khác, trong đó có giám định viên nên quyết định dời phiên xử sang một ngày khác.

Phiên xử phúc thẩm trên được mở do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Vững (SN 1978, cựu thượng úy, từng công tác tại cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bộ Công an) đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy vì cho rằng, bị cáo không bàn bạc với bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, chỗ ở Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về việc này.

Bị cáo Vững tại tòa. Ảnh: Zing

Trước đó, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) kết luận, đủ căn cứ kết tội bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, chỗ ở khu Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (khoản 2, Điều 249 BLHS 2015) và tội Vu khống (khoản 2, Điều 156 BLHS 2015).

Về hình phạt, Nguyễn Thị Vân bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 năm 6 tháng tù về tội Vu khống. Tổng hình phạt bị cáo Vân phải chấp hành 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Vững bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 năm tù về tội Vu khống. Tổng hình phạt bị cáo Vững phải chấp hành 7 năm tù.

Sau bản án của TAND quận Nam Từ Liêm, bị cáo Vững có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, quá trình mở phiên tòa phúc thẩm, Vững bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo, cho rằng mình không đồng phạm với Vân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vững liên tục kêu oan đồng thời phủ nhận cáo buộc đã giúp Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, trú quận Tây Hồ) bỏ ma túy vào ô tô để hãm hại anh Thiện (bạn trai Vân).

Theo lời khai của Vững, bị cáo Vân đã gài bẫy ma túy để trả thù anh Thiện vì cho rằng người đàn ông thường xuyên đánh đập và tranh chấp tài sản. Bị cáo Vững nói rằng, Nguyễn Thị Vân không nói bỏ ma túy vào xe của anh Nguyễn Văn Thiện (người đang chung sống với Vân như vợ chồng). Khi đó, Vân chỉ kể chuyện mâu thuẫn với anh Thiện, hay bị anh Thiện đánh đập.

Cũng theo lời khai của Vững, Vân là người báo tin có đối tượng nghi có ma túy trong ô tô. “Lúc đó Vân nói có đứa cháu rửa xe ở Tây Hồ, nó kiểm tra và thấy có ma túy trong xe. Vân ghi ra tờ giấy biển số xe đưa cho tôi" – Vững nói và cho biết khi nhận được tin báo của Vân, Vững đã báo cho cơ quan công an.

Theo lời Vững, khi đã là công an, chỉ cần có công dân báo tin thì bản thân có trách nhiệm báo thông tin này với cơ quan chức năng. Bởi bị cáo không biết rõ có ma túy không nên mới báo "anh em" cứ cho kiểm tra, có thì làm không có thì thôi.

Bị chủ tọa truy vấn về việc là công an, phải hiểu quy trình khi có thông tin báo tội phạm. Lúc này, bị cáo Vững thừa nhận bản thân đã không làm đúng quy trình. Do đó cựu thượng úy công an thừa nhận tội "vu khống" và "xin tòa cho tôi cơ hội sớm được trở về với hai con".

Đối với tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", quá trình khai báo, bị cáo Vững luôn phủ nhận lời khai của Vân. Bị cáo Vững cho rằng anh Thiện với chị Vân cố ý đổ lỗi cho mình. Lý do liên quan lợi ích giữa đôi tình nhân trên bởi họ đang tranh chấp tài sản với nhau.

Đồng thời, bị cáo này cho rằng, bản thân nói chuyện với Vân rất ít, không có thời gian nói chuyện với Vân dài như ghi âm anh Thiện cung cấp cho cơ quan chức năng.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Vững cũng phủ nhận lời khai của Nguyễn Thị Vân tại cơ quan điều tra về việc hai bên trao đổi với nhau, thỏa thuận 1 tỷ đồng, đưa trước 200 triệu. Bị cáo Vững cho biết số tiền 200 triệu là do Vân vay của bị cáo, không liên quan vụ án. Đối với các đoạn ghi âm do anh Thiện cung cấp, thể hiện bị cáo đã trao đổi với Vân về việc nhận 1 tỷ, Nguyễn Thị Vững cũng bác bỏ và cho rằng nội dung ghi âm không đúng.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều cho rằng quá trình điều tra còn nhiều thủ tục chưa phù hợp, trong đó có việc cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định băng ghi âm do anh Thiện cung cấp tại cơ sở giám định dân sự, không phải trung tâm giám định tư pháp theo quy định.

Ngoài ra, nội dung các bản ghi âm cũng không thể hiện Nguyễn Thị Vững liên quan hay đã hỗ trợ Nguyễn Thị Vân mua ma túy để bỏ vào ôtô của nạn nhân.

Luật sư Kiều cũng cho rằng vụ án chưa làm rõ được tung tích người đàn ông được cho là đã đưa ma túy cho Vân để bị cáo này gài bẫy anh Thiện. Nếu tìm ra người này, các nội dung liên quan số ma túy được cảnh sát tìm thấy trong ôtô của bị hại sẽ rõ ràng hơn.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Theo lời vị đại diện cơ quan giữ quyền công tố, bị cáo Vững không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội.