Nữ thiếu tá say xỉn lái xe ở Gia Lai bị giáng chức

Ngày 1/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cùng ngày Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã họp, xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của ngành đối với Thiếu tá T.T.L (Công an huyện Đak Đoa) do có hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn xảy ra ngày 28/10, tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của ngành, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Phó Đội trưởng đối với Thiếu tá T.T.L.

Đồng thời, tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với sai phạm của Thiếu tá T.T.L.

Ngoài ra, Công an thành phố Pleiku củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 26/10, Thiếu tá T.T.L. (SN 1984, công tác tại Công an huyện Đăk Đoa) đi xe ô tô lưu thông trên đường Hùng Vương, khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Viết Xuân đã va chạm với xe mô tô BKS 81P1-218.21 do anh Trần Quốc Th. (phường Trà Bá, TP Pleiku lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm giao thông, nữ thiếu tá tiếp tục lùi xe và tông vào xe ô tô 81A-097.21 của chị Phan Ngọc Th. (SN 1982, trú tại thành phố Pleiku).

Vụ tai nạn giao thông không thiệt hại về người, các phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, hình ảnh clip người dân quay lại vụ việc, nữ thiếu tá có dấu hiệu say xỉn, ói mửa cả ra người. Khi một người dân hỏi "chị say rồi đúng không?" thì người phụ nữ này trả lời "dạ".

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Thiếu tá T.T.L. là Đội trưởng Đội Thi hành án, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

