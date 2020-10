Nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: Truy manh mối từ chủ bãi xe?

Trao đổi với báo chí, chị Đào Thị Thuận (trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, đến nay gia đình chị vẫn chưa có tin tức gì của con là Trần Thúy Hiền (18 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng).



Chị Thuận cho biết, vào khoảng 11h ngày 23/10, như mọi ngày, Hiền đi xe đạp điện ra điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt lên trường Học viện Ngân hàng.

"Bình thường chỉ khoảng 19h10 hàng ngày là Hiền đã về đến nhà rồi, hôm đó tôi thấy quá giờ nhưng nghĩ là do đường tắc nên cũng không gọi.

Đến khoảng gần 20h vẫn chưa thấy con về nên tôi gọi thì thấy điện thoại đổ chuông nhưng Hiền không nghe máy.

Đợi thêm một lúc vẫn không thấy con về nên tôi gọi điện lại thì thấy điện thoại thuê bao, sau đó gia đình tôi mới đăng thông tin tìm kiếm và báo cơ quan công an", chị Thuận nói.

Thời điểm khi rời nhà, Hiền mặc quần áo đồng phục trường THPT Thường Tín. Đặc điểm nhận dạng cao 1m60, nặng 48kg. Công an đề nghị, ai biết hoặc nhìn thấy nữ sinh ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín (SĐT: 02433763408; 0936107638 - cán bộ điều tra tổng hợp)

Theo chị Thuận, Hiền đang học năm thứ nhất ngành kế toán của trường Học viện Ngân hàng. Từ trước đến nay, Hiền rất ít va chạm cũng như có ít bạn.

"Hiền rất ngoan và chịu khó học, người yêu cháu cũng chưa có. Thời gian gần đây, ở nhà tôi không thấy Hiền có biểu hiện gì bất thường. Tôi không biết con mình đi đâu, cháu giao tiếp ít, ra ngoài không biết có bị ai dụ dỗ không. Trước đây, Hiền cũng hay vào Facebook hoặc Zalo để học", chị Thuận cho biết thêm.

Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin trình báo của gia đình về việc nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích, đơn vị đã cử trinh sát và gửi đề nghị xuống các xã để phối hợp tìm kiếm tung tích nữ sinh, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Theo 1 cán bộ CA cho biết, đơn vị đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, có cuộc từ trong miền Nam cho biết đã nhìn thấy người giống nữ sinh mất tích, nhưng họ cũng không chắc chắn.

“Chúng tôi cũng tìm hiểu một số manh mối từ người thân, bạn bè của Hiền được biết cô bé ít nói, ít bạn, có một người bạn thân nhưng trước khi mất tích Hiền không có biểu hiện khác thường và không có tâm sự gì. Chúng tôi đang tìm kiếm theo nhiều phương án, kể cả theo hướng có thể Hiền bị kẻ xấu dụ dỗ, mặc dù chúng tôi tin với một sinh viên được cho là ngoan, thi Đại học được điểm cao như Hiền thì điều này khó xảy ra”, vị cán bộ CA nhận định.

Người nhà và bạn bè nữ sinh Học viện Ngân hàng đều đánh giá cô bé là người ngoan hiền, chăm học, không phải đối tượng thích chơi bời, a dua theo những thú vui xấu. Vì vậy, việc Hiền mất tích 1 cách bí ẩn đều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Qua các thông tin ban đầu, manh mối cuối cùng của vụ việc là tại điểm mà Hiền đã gửi xe đạp điện. Gia đình nữ sinh cho biết, sau khi phát hiện Hiền mất tích, gia đình đã tìm hiểu thông tin và được biết Hiền đã xuống xe buýt tuyến Hà Nội - Thường Tín và sau đó đi bộ vào nơi gửi xe điện để lấy xe đi về.

Hy vọng mong manh đó khiến gia đình lập tức đến nơi Hiền gửi xe. Song, chiếc xe điện của Hiền đã không còn ở bãi gửi xe. Nhiều ý kiến cho rằng, hiện giờ manh mối cuối cùng chỉ còn có ở bãi xe. Vì vậy, gia đình và cơ quan chức năng nên truy tìm ở đó như trao đổi với người trông xe ngày hôm đó, truy vấn chủ bãi xe, xuất camera (nếu có) để tìm kiếm manh mối.

Công an huyện Thường Tín cho biết đang thực hiện các bước nghiệp vụ để xác minh, tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích.

Cơ quan công an cũng đề nghị, ai biết hoặc nhìn thấy nữ sinh ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín (SĐT: 02433763408; 0936107638 - cán bộ điều tra tổng hợp) hoặc thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để gia đình sớm tìm được nữ sinh Hiền.