Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: Ám ảnh loạt bao tải trên sông bốc mùi

Chiều 29/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại trên đường đi học về hôm 23/10.



Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án.

Đại tá Bình cho biết, qua công tác rà soát thì nạn nhân Hiền có điện thoại và xe đạp điện nên tổ chức rà soát từ đây và phát hiện ra chiếc xe đạp của nạn nhân. Một số đối tượng nghiện trên địa bàn cũng được xác định.

Đến khoảng 16h ngày 26/10, công an đã triệu tập Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Được biết, Trung là đối tượng đã đi cai nghiện về, lưu manh và có nhiều thủ đoạn chống đối. Ban đầu, Trung chỉ khai nhận nhặt được điện thoại và trộm xe đạp trên đường đê.

"Trung khai đi qua đê không có ai trông xe đạp nên trộm. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, nghiệp vụ, sau 8 tiếng, chúng tôi đã buộc đối tượng phải khai nhận hành vi sát hại nữ sinh", ông Bình nói.

"Chúng tôi đã phải dựng lại toàn bộ diễn biến nạn nhân mất tích và sau đó đã xác định được tang vật của vụ án. Từ đó, chúng tôi đã xác định được người đi tiêu thụ...", Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết thêm.

Mời độc giả xem video về vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích và bị sát hại (Nguồn video: An ninh Toàn cảnh)

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - PGĐ công an TP Hà Nội cho biết thêm, vụ án xuất phát từ việc trình báo mất tích, gia đình cũng đi tìm kiếm không thấy mới báo công an. “Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị vào cuộc khẩn trương làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, điện thoại nạn nhân tắt, nhân chứng không có, cơ quan công an ra thông báo truy tìm” – đại tá Tùng cho biết.

Cũng theo đại tá Tùng, xác định đây là vụ án chứ không phải vụ việc mất tích đơn thuần, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng vào cuộc, dựng lại toàn bộ diễn biến sau đó xác định được tang vật vụ án và tìm đối tượng. “Ban đầu đối tượng không nhận tội, tôi khẳng định đối tượng này chính là nghi phạm xâm hại, cướp tài sản của nạn nhân. Đêm cùng ngày thì đối tượng khai nhận hành vi phạm tội"- đại tá Tùng nói.

Nói về khó khăn trong công tác điều tra, Trưởng Công an huyện Thường Tín, đại tá Nguyễn Tiến Tần cho biết, quá trình điều tra, cơ quan điều tra, viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường nước rất bẩn và dâng cao.

“Quá trình rà soát 6km đường sông có nhiều bao tải rác thải của người dân trực vứt xuống, đơn vị huy động cả công an viên, nhân dân,... gần 400 người trong 10 tiếng đồng hồ liên tiếp bóc gỡ các bao tải bên trong có cả lợn chết” – đại tá Tần kể lại.