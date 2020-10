Truy tố con nuôi Đường Nhuệ Tiến “trắng”

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Bùi Mạnh Tiến ( con nuôi Đường Nhuệ, TP.Thái Bình) cùng 13 bị can khác trong vụ đánh nát chân nam thanh niên ở Thái Bình. Theo cáo trạng, tối 19/12/2018, Tiến “trắng - con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ") cùng đồng phạm đến quán cà phê tìm anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Thấy anh Hùng nói chuyện điện thoại ở sân, Tiến ghì cổ người này rồi hỏi: "Hùng ơi, mày định thuê người đánh tao à?" Sau đó, con nuôi của Đường "Nhuệ" lôi nạn nhân ra cổng quán cà phê rồi khống chế để cho các bị can Nguyễn Tuấn anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Vá Duẩn dùng gậy vụt nhiều phát vào người, chân anh Hùng. Các bị can Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam, Phạm Anh Phi dùng chân, tay không đánh vào người anh Hùng làm anh bị thương tích, tổn hại 28% sức khỏe. Ngày 21/12/2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 11/7/2019, Tiến "trắng" và đồng bọn bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng truy tố tội "Cố ý gây thương tích". Tại phiên xử sơ thẩm sơ thẩm, TAND huyện Đông Hưng tuyên Tiến "trắng" 1 năm 6 tháng tù giam với tội "Cố ý gây thương tích". Các bị cáo khác bị tuyên từ 1 năm tù treo đến 1 năm 9 tháng tù giam. Sau đó Tiến "trắng" cùng 11 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo. Nội dung kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm xử nặng. Ngày 6/5, TAND tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm vụ án. HĐXX cho rằng hồ sơ, chứng cứ vụ việc chưa đầy đủ nên tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để công an điều tra lại vụ án.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Bùi Mạnh Tiến ( con nuôi Đường Nhuệ, TP.Thái Bình) cùng 13 bị can khác trong vụ đánh nát chân nam thanh niên ở Thái Bình. Theo cáo trạng, tối 19/12/2018, Tiến “trắng - con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ") cùng đồng phạm đến quán cà phê tìm anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Thấy anh Hùng nói chuyện điện thoại ở sân, Tiến ghì cổ người này rồi hỏi: "Hùng ơi, mày định thuê người đánh tao à?" Sau đó, con nuôi của Đường "Nhuệ" lôi nạn nhân ra cổng quán cà phê rồi khống chế để cho các bị can Nguyễn Tuấn anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Vá Duẩn dùng gậy vụt nhiều phát vào người, chân anh Hùng. Các bị can Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam, Phạm Anh Phi dùng chân, tay không đánh vào người anh Hùng làm anh bị thương tích, tổn hại 28% sức khỏe. Ngày 21/12/2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 11/7/2019, Tiến "trắng" và đồng bọn bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng truy tố tội "Cố ý gây thương tích". Tại phiên xử sơ thẩm sơ thẩm, TAND huyện Đông Hưng tuyên Tiến "trắng" 1 năm 6 tháng tù giam với tội "Cố ý gây thương tích". Các bị cáo khác bị tuyên từ 1 năm tù treo đến 1 năm 9 tháng tù giam. Sau đó Tiến "trắng" cùng 11 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo. Nội dung kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm xử nặng. Ngày 6/5, TAND tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm vụ án. HĐXX cho rằng hồ sơ, chứng cứ vụ việc chưa đầy đủ nên tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để công an điều tra lại vụ án.