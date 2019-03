Nữ sinh giao gà bị sát hại: Dấu vết quan trọng trong buồng ngủ

Nhiều mẫu vật đã được đưa ngay về Hà Nội xét nghiệm. Việc Công an tỉnh Điện Biên đề nghị Cục CSHS, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an lên phối hợp điều tra ngay cả khi đã bắt thêm 3 đối tượng cho thấy vụ án này chưa kết thúc...

Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị giết, như tin đã đưa, ngày 23.3 gần 50 cảnh sát và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Cuộc khám nghiệm lại nhà đối tượng Công lần này có cả các điều tra viên của cục Cảnh sát Hình sự, giám định viên của viện Khoa học Hình sự (bộ Công an).

Dưới sự hỗ trợ của viện Khoa học Hình sự, nhiều thiết bị hiện đại nhất đã được đoàn công tác sử dụng trong quá trình khám xét nhà đối tượng Công kéo dài từ 8h sáng đến 17h30 cùng ngày.

Tại đây có những mẫu sinh học đã khô nhưng với sự trợ giúp của kỹ thuật hiện đại, cơ quan chức năng đã thu thập, lấy mẫu vật, niêm phong cẩn thận. Tất cả những dấu vết, vật chứng nghi liên quan đến các đối tượng trong vụ án đều được cảnh sát thu giữ.

Đặc biệt, trong ngôi nhà của đối tượng Bùi Văn Công có những dấu vết chứng minh sự có mặt của nhiều người tại đây. Trong đó, khu buồng ngủ của vợ chồng Công đã có những dấu vết rất quan trọng liên quan đến vụ án.

Theo lời khai của các đối tượng, cùng các tài liệu, vật chứng thu thập được cho thấy, tối 30 Tết các đối tượng đã khống chế, đưa nữ sinh Cao Mỹ Duyên về nhà Bùi Văn Công. Tại đây các đối tượng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân. Hành vi kinh khủng và man rợ này các đối tượng thực hiện liên tục cho đến tối mùng 2 Tết.

Mỗi khi sử dụng ma túy xong, bọn chúng lại giở trò đồi bại với nạn nhân. Trong đó đêm mùng 2 Tết, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng và Cầm Văn Chương là những kẻ tiếp tục giở trò với nạn nhân dù cô gái đã rất yếu.

Cơ quan điều tra xác định hiện trường chính của vụ án là nhà của Bùi Văn Công. Căn nhà này diện tích sử dụng khoảng 100m2, chia 3 phòng: Khách, buồng ngủ, khu bếp và vệ sinh. Dù các đối tượng đã tìm cách xóa sạch giấu vết, nhưng cảnh sát sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại phát hiện, thu giữ một số đồ vật liên quan đến vụ án (tương đồng với lời khai một số đối tượng). Đặc biệt, cảnh sát đã thu được khá nhiều dấu vết chứng minh sự có mặt của nhiều người trong ngôi nhà.

Một số mẫu và dấu vết sinh học đã được chuyển ngay về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Hà Nội để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ADN, xét nghiệm sinh học, sinh hóa chắc chắn là cơ sở chứng minh sự thật vụ án, làm sáng tỏ hành vi tội ác của các đối tượng.

Trong thực tế, nhiều vụ án hình sự được làm sáng tỏ từ những vật tưởng như rất nhỏ, như sợi lông, tóc, vết nước bọt hay tinh dịch đã khô.. Bởi những mẫu vật này khi xét nghiệm sinh học ADN sẽ làm rõ "chủ nhân" của nó là ai. Chính vì vậy, cuộc khám xét chắc chắn có kết quả khích lệ, dù ngoan cố nhưng chân tướng các đối tượng sẽ lộ diện.

Như vậy, sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam thêm 3 bị can vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, hàng loạt tội ác của 8 bị can được phơi bày. Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - vợ bị can Bùi) không hề là "người đầu tiên phát hiện ra thi thể Duyên".