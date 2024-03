Nữ quái Thanh Hóa “nổ” quen biết lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ

Ngày 7/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1976, trú ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Hà.

Theo đó, vào khoảng tháng 5/2021, Phạm Thị Hà làm quen với một nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa tên là T. và tự giới thiệu mình là một doanh nhân thành đạt. Hà nói với bà T. mình đang có dự án kinh doanh trên lĩnh vực cao su và có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, có thể xin cho công ty của bà T. trúng đấu giá một dự án lớn là thanh lý 163,2 ha vườn cao su tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Bà T. đã ký “Hợp đồng đặt cọc” với Hà để Hà thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Hai bên thỏa thuận chi phí để Hà làm thủ tục và đảm bảo cho công ty bà T. trúng thầu dự án trên là 10 tỷ đồng. Hà yêu cầu bà T. đặt cọc trước 5 tỷ, 5 tỷ còn lại sẽ thanh toán tiếp sau khi đi thăm vườn cao su về. Hà cam kết trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, công ty của bà T. sẽ được trúng thầu dự án này.

Quá hạn trên, bà T. đã nhiều lần hỏi và giục Hà tiến hành làm các thủ tục nhưng Hà luôn tìm lý do khất lần. Biết bị lừa, bà T. đã nhiều lần tìm gặp và đòi lại tiền, nhưng Hà mới chỉ trả lại cho bà T. 2,5 tỷ đồng. Qua điều tra được biết, sau khi nhận được số tiền đặt cọc 5 tỷ của bà T, Hà đã sử dụng toàn bộ số tiền này vào sinh hoạt, chi tiêu cá nhân mà không làm bất cứ thủ tục gì để công ty của bà T. tham gia đấu giá diện tích vườn cao su như thỏa thuận.