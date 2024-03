Gia Lai: Mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh bị đâm tử vong

Nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hân hiện là Phó Bí thư Chi Đoàn kiêm thủ quỹ lớp 11A6, trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Một người bạn của Hân cho biết: "Tối qua 6/3, khi đi học kèm về, em cùng Hân và 3 bạn nữ đến địa điểm chị T. hẹn ở huyện Đak Pơ. Ban đầu chúng em đến Hội trường 23-3, thị xã An Khê, sau đó nghe Hân báo lại, chị T. chuyển địa điểm sang đường Nguyễn Văn Trỗi- trước Trường Mẫu giáo Sơn Ca (phường An Bình).

Nữ sinh bị đâm tử vong đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Khoảng 20h30, nhóm chị T. tới. Vừa gặp nhau, nhóm chúng em bị nhóm của chị T. đánh tới tấp. Nghe Hân la lên kêu đau, thì nhóm của chị T. bỏ đi. Phát hiện Hân bị đâm trọng thương, chúng em đưa bạn ấy vào Trung tâm Y tế thị xã An Khê cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bạn ấy đã không qua khỏi”.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Hiện đối tượng đâm em Hân tử vong cùng như các đối tượng tham gia đã bị Công An tạm giữ. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, Chủ tịch UBND phường An Bình cho biết.

