Nổ lò hơi 3 người chết ở Bắc Ninh: Truy trách nhiệm Cty BNC

Vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC (Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) chiều 12/10, khiến 3 người chết, 6 người bị thương. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là vụ nổ khí hóa than tại Trạm khí hóa than của Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC.



Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Công ty BNC?

Hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, vụ nổ xảy ra tại Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC là vụ tai nạn lao động đáng tiếc và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi có đến 3 người chết, 6 người bị thương.

Do đó, Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC phải có trách nhiệm về tai nạn nêu trên theo quy định của Luật lao động về vấn đề tai nạn lao động, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng và sức khỏe khi tai nạn lao động xảy ra.

Luật sư Tùng cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra vụ nổ, xác định Công ty BNC có đảm bảo các quy định về an toàn lao động hay không? Quy trình lao động tại lò hơi có được vận hành đúng hay không?

Trường hợp có sai phạm nghiêm trọng trong quá trình sử dụng lao động, không đảm bảo an toàn lao động tại vụ nổ nêu trên, nói cách khác là việc không đảm bảo an toàn lao động dẫn đến tai nạn, cần phải xử lý trách nhiệm hình sự đối với người đại diện theo pháp luật của công ty và những cá nhân khác có liên quan.

Theo Điều 295 BLHS 2015, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1đến 12 năm.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây ra nhiều thương vong. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ để xem xét trách nhiệm pháp lý và thực hiện các giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Theo luật sư Cường, Cơ quan sẽ làm rõ nguyên nhân của vụ nổ, cơ chế vận hành của lò hơi này và việc lắp đặt, quản lý, sử dụng được thực hiện như thế nào, có đảm bảo đúng quy trình, quy định, tuân thủ các quy tắc an toàn hay không.

Trên cơ sở kết quả xác minh nếu có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, việc sử dụng không đúng tiêu chuẩn, kĩ thuật, không đảm bảo các quy tắc an toàn dẫn đến tai nạn thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều 295 BLHS năm 2015.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ nổ lò hơi này là do nguyên nhân khách quan, công ty này vẫn tuân thủ đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, công ty BNC có trách nhiệm phải thực hiện các thủ tục để bồi thường, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Luật sư Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương tích trong vụ việc này có hợp đồng lao động hay không, có được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện này hay không, có đảm bảo các điều kiện an toàn lao động hay không. Người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ quyền lợi theo quy định của Bộ Luật lao động. Công ty có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đồng thời hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân để hưởng các quyền lợi, chế độ theo quy định pháp luật.

Trong quá trình xác minh sự việc, cơ quan điều tra cũng có thể sẽ yêu cầu Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Đây là một vụ tai nạn lao động thương tâm, cướp đi mạng sống của nhiều người và gây thương tích cho người nhiều khác người khác, hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người và thiệt hại về tài sản là rất nghiêm trọng.

Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ các điều kiện đảm bảo an toàn lao động ở cơ sở sản xuất này cũng như ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong cùng lĩnh vực và các khu vực lân cận để phòng ngừa, yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo các quy định về phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn lao động theo quy định của pháp luật.