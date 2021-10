Nguyên nhân vụ nổ ở Cty BNC Bắc Ninh khiến 3 người chết?

Tối 12/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh có thông cáo báo chí về vụ nổ xảy ra tại Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC (Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) làm 9 người thương vong. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 16h ngày 12/10, vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC. Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ nổ và khắc phục hậu quả. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là vụ nổ khí hóa than tại Trạm khí hóa than của Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC. Ảnh: Báo Bắc Ninh. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm L.V.H. (36 tuổi), N.V.T. (26 tuổi), N.K.T. (41 tuổi) và 6 người bị thương là H.V.H. (45 tuổi), H.V.T. (40 tuổi), Đ.V.C. (35 tuổi), N.V.V. (36 tuổi), N.V.D. (37 tuổi) và N.B.C. (43 tuổi). ( Ảnh: Báo Bắc Ninh) Ngay chiều tối 12/10, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân tử vong. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân do nổ khí hóa than tại trạm khí hóa than của Công ty cổ phần gạch ốp lát BNC. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. ( Ảnh: Báo Bắc Ninh) Tối 12/10, nhiều xe cấp cứu đã được huy động tới hiện trường để đưa thi thể nạn nhân và người bị thương tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ. (Ảnh: Tiền Phong). Lực lượng CSGT bảo vệ khu vực trước cửa công ty, nơi xảy ra vụ nổ. >>> Mời độc giả xem thêm video Nổ lốp xe kinh hoàng, người đàn ông tử vong tại chỗ.

