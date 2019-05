Những vụ tuồn rau bẩn, thịt thối vào trường học đầu độc học sinh

Nghi vấn tuồn rau “bẩn” vào trường học Công ty Hải Hương cung cấp thực phẩm cho khoảng 30 trường học tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, hợp đồng mua hàng với 1 công ty uy tín nhưng thực tế, công ty này lại ra chợ đầu mối nhập thực phẩm khiến phụ huynh học sinh và dư luận lo lắng về chất lượng thực phẩm. cung cấp thực phẩm cho khoảng 30 trường học tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, hợp đồng mua hàng với 1 công ty uy tín nhưng thực tế, công ty này lại ra chợ đầu mối nhập thực phẩm khiến phụ huynh học sinh và dư luận lo lắng về chất lượng thực phẩm. Mời quý vị xem video: Nghi vấn công ty Hải Hương tuồn rau “bẩn” vào trường học tại Quảng Ninh Bà Phạm Thị Minh Huyền, Trưởng phòng Y tế TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh nói: “Nếu việc đó có thật, Phòng Y tế trực tiếp tham mưu đến UBND thành phố để đưa ra phương án kiểm tra đối với đơn vị này. Từ khi nhận được phản ánh của PV về việc Công ty Hải Hương nhập rau tại chợ đầu mối, Phòng Y tế đã báo cáo trực tiếp đến lãnh đạo UBND TP trực tiếp phụ trách; báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh; Yêu cầu Hải Hương xuất trình lại một lần nữa hồ sơ pháp lý, để rà soát lại xem sai phạm. Ông Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng Chi cục ATVS TP tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Sau khi PV phản ánh, Chi cục ATVS TP tỉnh Quảng Ninh đã nắm được thông tin và sẽ kiểm tra, xác minh thông tin." Bà Đinh Thị Chí Quỳnh, hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Tây, một trong những trường ký kết hợp đồng nhận thực phẩm tươi sống của Công ty Hải Hương (từ năm 2016) cho rằng việc giám sát Hải Hương không có thiết bị chuyên dụng để kiểm tra mà chỉ quan sát bằng mắt thường. “Nếu đơn vị này nhập nguồn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, trường Mầm non Cẩm Tây sẵn sàng đổi đối tác cung cấp ngay. Suốt thời gian qua, trường chúng tôi luôn luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc vấn đề vệ sinh ATTP với các bé. Vì vậy, việc Công ty Hải Hương nhập rau không rõ nguồn gốc xuất xứ, tôi mong sớm được làm rõ để chúng tôi yên tâm”, bà Quỳnh lo lắng.

Hơn 1.500 học sinh tại Bắc Ninh phải đi xét nghiệm sán lợn vì nghi ăn phải thịt lợn nhiễm sán vào đầu tháng 3 vừa qua làm nhiều phụ huynh bất an, bức xúc và lo ngại liệu ở trường con mình có được ăn thức ăn sạch?

Trường mầm non Thanh Khương.

Ngày 14/2, bộ phận cô nuôi ở Trường mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) nhận thực phẩm chế biến cho học sinh bán trú, nhưng cả hiệu trưởng, giáo viên và cô nuôi không phát hiện thịt lợn bất thường.

Đến khi chế biến thức ăn cho giáo viên, cô nuôi thấy có nhiều hạch trắng trong thịt lợn. Các cô đã chụp ảnh, quay video gửi Công ty TNHH Tài chính Hương Thành - doanh nghiệp cung cấp thực phẩm - đề nghị kiểm tra.

Thịt lợn nhiễm sán chế biến thành thức ăn cho học sinh.

Ngày 20/2, trước khi sơ chế thịt lợn, bộ phận cô nuôi tiếp tục phát hiện thịt nổi hạch trắng. "Việc này có thể khiến giáo viên lo lắng và kể ra bên ngoài. Vì cùng xã, chúng tôi nhanh chóng biết. Một số phụ huynh chia sẻ video, hình ảnh có được lên mạng xã hội", một phụ huynh kể lại.

Sáng 22/2, các gia đình có con theo học mầm non Thanh Khương tập trung đến trường tìm câu trả lời từ Ban giám hiệu. Nhà trường không cung cấp được biên bản ghi lại việc đổi trả thịt. Hiệu trưởng Cao Thị Hòe khẳng định số thịt lợn hôm đó được cắt từ một tảng thịt lớn. Phần chế biến cho học sinh là "thịt sạch, không nổi hạch. Chỉ phần nấu cho giáo viên mới phát hiện bất thường".

Vụ thịt lợn nổi hạch chưa lắng xuống thì ngày 5/3, phụ huynh bất ngờ vào kiểm tra bếp ăn của trường Thanh Khương khi đưa con đi học, phát hiện thịt gà dùng nấu cho học sinh là loại đông lạnh đã mủn, có mùi, khác với cam kết thịt tươi sống. Nhiều loại chân, xương gà đã dùng để nấu cháo cho các cháu bốc mùi hôi thối trong bếp. Họ chụp ảnh, ghi hình để tố cáo.

Lo lắng cho sức khỏe của con cháu, ngày 12/3, một gia đình ở Thanh Khương đã đưa ba con, cháu ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương ở Hà Nội xét nghiệm ký sinh trùng. Đến 14/3, gia đình này đưa phiếu chụp kết quả lên mạng xã hội với hai cháu có kết quả dương tính với sán lợn.

Hàng trăm phụ huynh cho con đi xét nghiệm sán lợn ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Một ngày sau, 15/3 phụ huynh ở xã Thanh Khương nghỉ làm đưa con ra Hà Nội khám. 230 bé từ 1 đến 10 tuổi được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và 135 bé đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương xét nghiệm, trong đó phần lớn là học sinh Trường mầm non Thanh Khương. Chiều cùng ngày, 57 bé được phát hiện dương tính với sán lợn.

Kết quả được cho là "kinh khủng" khiến hàng nghìn gia đình có con đang theo học tại 19 trường mầm non ở Bắc Ninh đứng ngồi không yên. Trong hai ngày 16-17/3, hơn 1.500 trẻ ở khắp các xã trên địa bàn Thuận Thành được đưa ra Hà Nội khám.

35kg thịt gà có “mùi lạ” được tuồn vào trường tiểu học

Ngày 3/4, khi tham gia giám sát việc tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm đầu vào phục vụ cho bữa ăn bán trú tại trường, các phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội phát hiện 35 kg thịt gà đông lạnh có "mùi lạ".

Trường tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sự việc đã được phụ huynh phản ánh với Ban Giám hiệu nhà trường. Theo thông tin ghi trên phiếu đánh giá đây là thực phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt - đơn vị cung cấp thực phẩm cho Tiểu học Chu Văn An. Số thịt gà trên có mùi ôi thiu, không thể sử dụng được.

Thịt gà có mùi "lạ".

Chiều tối 8/4, trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội, tổ chức cuộc họp với sự tham gia của 2 đơn vị sản xuất, cung cấp thực phẩm và phụ huynh học sinh. Cuối cuộc họp, ban giám hiệu trường Tiểu học Chu Văn An nhận lỗi với toàn thể phụ huynh, hứa sẽ quản lý nghiêm ngặt hơn vấn đề an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng này.

Đại diện Công ty An Việt - đơn vị cung cấp thịt gà cho nhà trường - cho biết chỉ còn một tháng nữa là hết năm học, sang năm sau, nếu trường tìm được nhà cung cấp tốt hơn, đơn vị này sẽ ngừng hợp tác.

Ở trên chỉ là một số vụ tuồn thực phẩm bẩn, không đảm bảo ATTP vào trường học trong thời gian gần đây. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần giám sát chặt hơn nữa hoạt động cung cấp thực phẩm cho trường học.

