Những vụ án sát hại người thân rúng động dư luận vì ngáo đá

Những vụ việc liên quan đến “ngáo đá” thời gian gần đây không phải là hiếm, điển hình như vụ việc con trai sát hại bố mẹ lúc nửa đêm, cháu chém chết cậu ruột trong cơn “ngáo đá”. Gần đây nhất, vụ thảm án con trai sát hại mẹ, dì và bà ngoại chấn động dư luận ở TP.Hồ Chí Minh là những vụ án đau lòng khi hung thủ lại chính là người ruột thịt.



Phó phòng ngân hàng truy sát cả nhà ở Nghệ An

Khoảng 23h ngày 10/2/2019, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bất ngờ cầm dao xông vào nhà đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người bố mình là ông H. (SN 1958) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tuấn cho rằng, mình bị ảnh hưởng từ “cỏ” kích thích từ những ngày trước nên mới gây ra án mạng.

Tuấn sau đó tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào mẹ và em gái ruột khiến cả 2 người trọng thương. Sau khi đâm chém người thân trong gia đình, Tuấn điều khiển xe ô tô bỏ chạy theo Quốc lộ 46 ra ngã 3 Nam Cấm giao nhau với Quốc lộ 1A.

Nhận được tin báo về vụ trọng án, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được Tuấn trong tình trạng trên người có một số vết thương. Tuấn sau đó được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Bước đầu, Tuấn khai nhận 4 ngày trước, khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp đã sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Riêng tối hôm xảy ra vụ án, Tuấn có đi nhậu với bạn bè nhưng không dùng chất gây nghiện.

Tuấn cho rằng nguyên nhân gây ra vụ án mạng có thể do ảnh hưởng của “cỏ” nên tinh thần không tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi đâm chết cha.

Sát hại bà ngoại của bạn gái cùng bà nội, bố mẹ đẻ trong cơn ngáo đá

Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ Hóc Môn) quen biết với một cô gái 22 tuổi quê ở huyện Cần Đước (Long An) nhưng bị gia đình phía người yêu ngăn cản.

Nguyễn Hoàng Nam thời điểm mới bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Trưa 11/3/2019, sau khi sử dụng ma túy đá , Nam “phê” thuốc và nghĩ gia đình 2 bên ngăn cấm chuyện tình cảm của mình và bạn gái nên tìm cách sát hại cả gia đình 2 bên. Đối tượng cầm hung khí chạy xe máy xuống huyện Cần Đước sát hại bà Trịnh Thị Nết (58 tuổi, bà ngoại của người yêu).

Gây án xong, Nam chạy thẳng về nhà mẹ ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) ra tay sát hại mẹ là bà Dân.

Nam sau đó đến nhà bà nội ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) ra tay sát hại bà nội là cụ bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi). Tại đây, Nam cũng chém vào cha ruột của mình là ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) sau đó bỏ trốn. Ông Đức tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Cháu chém chết cậu ruột, chạy vào đồn công an nhờ bắt ma

Khoảng 23h ngày 13/3/2018, Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP Hải Phòng; hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu) đến nhà anh B.V.M. ( SN 1982, trú tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi. Anh M. là cậu ruột (em mẹ) của Hiếu.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, bất ngờ Hiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, người anh M., vừa chém Hiếu vừa la hét gọi cậu mình là ma.



Sau khi ra tay sát hại cậu ruột một cách dã man, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la.

Chạy được khoảng 500m, đến trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Hiếu xộc thẳng vào bên trong la hét, nhờ các anh công an "bắt ma" hộ. Ngay sau đó, Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cãi vã với mẹ, con trai ra tay sát hại 3 người phụ nữ trong gia đình

Khoảng 23h40 khuya 2/5 vừa qua, Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi chơi về thì xảy ra cự cãi với mẹ là bà N.T.N.T (SN 1963) vì Tín thường hay đi chơi về khuya gây ồn ào.

Trương Tín bị bắt giữ khi đang ngồi trong quán cà phê sau khi gây án.

Thời điểm này, thấy Tín có biểu hiện ngáo đá, đập phá đồ đạc trong nhà nên ông H. (bố Tín) vội chạy đi báo công an phường. Khi ông H. dẫn lực lược chức năng về đến nhà thì thấy Tín lấy xe máy hiệu Wave màu đỏ rời hiện trường.

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện bà Đ., bà T. và bà K. chết trên lầu 2. Sau khi gây án, Tín bỏ trốn đến nơi làm việc tại một công trường ở P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) gặp một người bạn.

Khi Tín và người bạn đang ngồi trong quán cà phê trên đường Hương Lộ 2 thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tín thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, khai đã sử dụng ma túy đá trước khi gây án.