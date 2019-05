Xe biển xanh bỏ chạy sau tai nạn thuộc Bộ Công an, lái xe ra trình diện

(Kiến Thức) - Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã ra trình diện cơ quan công an, chiếc xe biển xanh 80A - 116.99 được xác định thuộc 1 đơn vị của Bộ Công an.

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai cho biết, danh tính người đàn ông lái xe ôm bị ô tô biển xanh đâm trong tối 4/5, trên đường vành đai 3 (Hà Nội) được xác định là ông Ngô Văn Phương (quê Giao Thủy, Nam Định) hiện đang được điều trị tại bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội) trong tình trạng bất tỉnh.

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân bỏ chạy khỏi hiện trường. Chiếc xe 80A-116.99 được đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận thuộc 1 đơn vị của Bộ Công an. Đồng thời, tài xế điều khiển xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy cũng đã đến trình diện cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ quan nào công bố danh tính tài xế.

Chiếc xe máy nạn nhân bị xe ô tô biển xanh đâm. Liên quan đến chiếc xe này, trao đổi với PV vào sáng 5/5, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tiến hành kiểm tra biển số trên hệ thống dữ liệu.



Tuy nhiên, trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ của đăng kiểm không có thông tin về xe ô tô 80A-116.99, do đó, chưa xác định được chủ xe, hồ sơ kỹ thuật phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ quản lý xe dân sự, trong đó có cả xe biển xanh dân sự còn đối với các xe do lực lượng công an quản lý không có trên hệ thống.