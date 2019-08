Có thể nói, những tai tiếng mang thương hiệu thầy cô giáo nóng rẫy ở Việt Nam vẫn luôn xuất hiện mỗi ngày, khiến dư luận vô cùng bất bình.

Mới đây, chuyện các cô giáo mầm non ở Hà Nam dùng cồn đổ vào trong mâm làm dụng cụ, rồi châm lửa để dạy trẻ kỹ năng cách phòng, tránh hỏa hoạn, rồi bất ngờ có gió lớn thổi từ cửa sổ tạt cồn đang cháy từ trong mâm vào 3 cháu nhỏ khiến 3 cháu bị bỏng.

Sự việc khiến nhiều người cảm thấy bất bình, nhiều ý kiến cho rằng lứa tuổi mầm non còn rất nhỏ, chưa đủ sự hiểu biết để học được những kỹ năng dễ gây nguy hiểm cho trẻ này.

Theo các ý kiến, dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ cho các em phải có ít nhất một chuyên gia thành thạo, dày dặn kinh nghiệm để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra hoặc chí ít cũng phải có phụ huynh học sinh ngồi kèm. Hơn nữa, với những trẻ mầm non, cần trang bị cho các em những kiến thức cơ bản dễ hiểu về phòng cháy chữa cháy. Tai tiếng mang thương hiệu thầy cô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Cách đây chỉ vài tháng, sự việc nữ giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) dùng thước kẻ và tát tới tấp vào nhiều học sinh lớp 2 cũng khiến dư luận phẫn nộ với sự vô cảm của những người làm nghề giáo.

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh em học sinh lớp 2A7, sáng 8/5, lớp cháu kiểm tra học kỳ. Cô Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên lớp 2A8) được phân công giám sát. Trưa cùng ngày, thấy vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của con, mẹ cháu bé bức xúc, yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra. Theo đó, cháu làm bài chậm, bị cô Trang tát vào vùng thái dương và dùng thước đánh vào cẳng chân.

Sau khi xảy ra sự việc thì UBND quận Hồng Bàng và Ban giám hiệu nhà trường đã có hình thức xử lý kỷ luật đối với nữ giáo viên đánh học sinh.

Tháng 5/2019, câu chuyện một nam sinh tại lớp 9B - Trường THCS Tô Hiệu (huyện Thường Tín, Hà Nội) bị cô giáo Lê Thị Quy (giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu) phạt quỳ ngay trước bục giảng, khiến gia đình nam sinh tỏ ra rất bức xúc trước hình phạt này của giáo viên, cho rằng đó là hành động làm nhục học sinh cũng dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều.

Sau đó, phòng GD&ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đã đình chỉ công tác giáo viên Lê Thị Quy một tuần.

Ngày 28/12/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã phạt cháu H.L.N., học sinh lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) vì nói tục bằng hình thức yêu cầu các học sinh trong lớp tát mỗi em 10 cái vào má cháu N. Tổng cộng, cháu N. bị tát 231 cái. Sau sự việc này, cháu H.L.N. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.

Ngày 27/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo trường mầm non tát một bé trai liên tiếp vào mặt trong khi đang cho bé ăn. Đoạn clip được cho là quay lại cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mầm non H.B.H, ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Bé trai bị cô giáo mầm non đánh tới tấp vào đầu, mặt vì ăn không kịp nuốt.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra có sự chứng kiến của 2 cô giáo khác nhưng những người này không hề can thiệp, tỏ thái độ vô tâm trước sự việc.