Những lưu ý khi đến viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ở làng Lại Đà

Ngày 24/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội, để tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang nghiêm và phục vụ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân đến viếng được thuận lợi, Công an huyện Đông Anh thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức lễ viếng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội như sau:



Thời gian tổ chức phân luồng từ 14h ngày 24/7 đến hết ngày 26/7. Trong thời gian này, tuyến đường cấm các loại phương tiện là từ gầm cầu chui thôn Lại Đà - trục đường chính giữa thôn Lại Đà - cuối xóm Trại, thôn Lại Đà.

Địa điểm để phương tiện giao thông cho khách đến viếng tại khu vực bãi ven đường Trường Sa, phía trước Khu chung cư Eurowindow ở thôn Đông Trù, xã Đông Hội (tại đây gửi xe miễn phí).

Một góc làng Đại Là.

Công an lưu ý, người dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn. Ban tổ chức sẽ cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng.

Bên cạnh đó, các tuyến đường Đông Hội, đường đê Tả Hồng đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn cấm các phương tiện xe ô tô đi qua.

Để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, Công an Hà Nội đề nghị người dân khi đến viếng mang theo căn cước công dân gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID ) để quét mã QR tại các điểm kiểm soát.