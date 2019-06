Những cuộc chơi đốt đời trong ma túy ở quán Karaoke

"Địa chỉ đen" giữa vùng quê

Nằm ở trung tâm thị trấn Thanh Hà, quán karaoke Shaphire nhiều tháng trở lại đây đã thành điểm vui chơi giải trí ở huyện Thanh Hà. Ông chủ của quán thể hiện đầu óc kinh doanh nhạy bén khi biến nơi đây thành một điểm vui chơi giải trí hoàn hảo, ngoài dịch vụ hát karaoke, còn cung cấp các dịch vụ khác như massge, xông hơi, sử dụng đội ngũ nhân viên trẻ đẹp...

Còn quán karaoke New do Bùi Hữu Thật (SN 1988, ở thôn Đồng, xã Đồng Gia, Kim Thành) làm quản lý cũng thu hút khách bằng những chiêu trò của riêng mình. Quán bố trí 7 phòng hát với trang bị âm thanh hiện đại, công suất lớn. Tại quán thường xuyên có khoảng 10 nhân viên nữ ăn nghỉ, phần lớn trong số đó đều ở thế hệ 2k.

Hằng đêm, tại các điểm kinh doanh giải trí trên địa bàn có rất nhiều thanh, thiếu niên tụ tập. Tại quán Karaoke New, chủ quán hoạt động đến khoảng 24h thì bắt đầu kéo cửa cuốn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng…

Những dấu hiệu bất thường tại hai quán karaoke trên đã được quần chúng trên địa bàn chuyển đến Công an tỉnh Hải Dương. Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh nhanh chóng xác minh nguồn tin.

Kiểm tra, bắt giữ các đối tượng sử dụng ma túy tại quán Karaoke New (Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương).

Tại quán karaoke Shaphire, tầng 1 được sử dụng làm quầy lễ tân và kho chứa đồ. Từ tầng 3 đến tầng 6 là các phòng hát tập thể, thường được sử dụng để bay lắc... Tầng 7 và 8 sử dụng quán massge, tẩm quất và để cho nhân viên ăn nghỉ. Để thu hút khách đến chơi, các đối tượng sử dụng nhân viên đều là những cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, một số trường hợp đang ở tuổi vị thành niên.

Còn ở quán karaoke New, khi có khách đến hát thì một vài đối tượng ở phía ngoài cửa ra vào, hỏi khách có nhu cầu mua chất kích thích sẽ cung cấp, giao dịch tại cửa quán. Khi mà lượng khách đến đông thì chủ quán sử dụng nhân viên thì sẽ huy động nhân viên ở khu vực xung quanh quán... Sau 24h, đối tượng sẽ đóng toàn bộ cửa quán, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đây cũng là thời điểm các cuộc vui chơi giải trí trụy lạc với ma túy đá và rượu ngoại bắt đầu…

Phá án

Khoảng 0h30 phút ngày 17- 6, các trinh sát, điều tra viên của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thanh Hà đã đột kích, bắt quả tang nhóm các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Shapphire.

Tại phòng 605, bắt quả tang đối tượng Lê Hoàng Vinh (SN 2004) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho đối tượng Trương Hồng Vỹ (SN 1996) và 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phòng 401, đối tượng Đỗ Thanh Hải (SN 1994) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 12 đối tượng.

Kiểm tra 4 phòng khác phát hiện 36 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ vật chứng nghi là ma túy gồm 11 túi nilon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng (Ketamine); 4,5 viên nén và các công cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét thu giữ 3 ổ cứng máy tính, 2 màn hình máy tính, trên 70 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật khác có liên quan. Qua test nhanh chất ma túy phát hiện 52/71 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Sau đó, khoảng 1h30 phút ngày 17-6, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Kim Thành, kiểm tra hành chính tại quán Karaoke New (địa chỉ tại Phí Gia, Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương), phát hiện tại 6 phòng hát karaoke có 64 đối tượng.

Trong đó, có 1 nhân viên quản lý là Bùi Hữu Thật (SN 1978, trú tại Đồng Xá Nam, Đồng Gia, Kim Thành) cùng 10 nhân viên phục vụ. Kiểm tra 3 phòng hát, Công an đã thu giữ 14 viên nén và 1 nửa viên nén màu hồng; 4 viên nén và 2 nửa viên nén màu xanh; 1 viên nén màu da cam; 6 túi nilon màu trắng, bên trong đều chứa các tinh thể màu trắng. Qua test nhanh chất ma túy phát hiện 51/64 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Chiêu trò sử dụng 2K để kinh doanh

Quá trình xác minh, điều tra ban đầu xác định, quán karaoke New do Đinh Văn Công (SN 1979, trú ở xã Đồng Gia, Kim Thành) làm chủ. Đinh Văn Công thuê Bùi Hữu Thật là nhân viên quản lý; thuê Trần Văn Duy (SN 2000) và Ngô Mạnh Thìn (SN 2000, trú ở xã Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương) là nhân viên phục vụ.

Các nhân viên là những cô gái ở thế hệ 2K, ngoài việc tiếp khách còn tham giá môi giới bán ma túy đá. Trong số đó có trường hợp của Lê Thị Thúy (SN 2000); Nguyễn Thị Trang (SN 1994); Nguyễn Thị Ngọc Đẹp (SN 2001); Lê Thị Cẩm Mai (SN 1998)... là nhân viên phục vụ phòng hát. Còn tại quán New Shaphire, đứng tên đăng ký kinh doanh là Nguyễn Thị Ngà (SN 1982, trú tại thị trấn Thanh Hà). Sau khi làm thủ tục thành lập, Ngà đã cho đối tượng Phạm Trung Hân (SN 1992, trú tại TP Hải Dương) thuê lại.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993) cùng Phạm Thế Nhân (SN 1996) khai rằng khi đến quán Karaoke New, Tuấn và Nhân được bố trí một phòng hát với 2 nhân viên vào phục vụ là Lê Thị Thúy (SN 2000, trú ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Trang (SN 1994, trú ở Thái Nguyên) phục vụ.

Rượu vào hưng phấn, Tuấn đã đưa cho Thúy 1,8 triệu đồng để mua ma túy về phòng sử dụng. Với sự tiếp tay của các nữ nhân viên hoạt động tại quán, nhóm của Tuấn Anh dễ dàng có được ma túy. Lê Thị Thúy sau khi bị bắt giữ đã khai nhận mua số ma túy trên của một nam thanh niên khoảng 24 tuổi, 1,8 triệu đồng ma túy là “Ke”...

Không chỉ mua ma túy qua các nhân viên, nhiều đối tượng còn mua ma túy ở bên ngoài mang vào quán để sử dụng. Khoảng 17h ngày 16-6, sau khi đi ăn uống trở về, nhóm đối tượng gồm Trung, Cương, Kiền và Kiên rủ nhau đến quán Karaoke New để hát và sử dụng ma túy.

Khi đến quán, đối tượng Trung mang theo 6 viên ma túy (kẹo) mầu cam và gói vào một túi riêng. Sau đó, tiếp tục đặt hàng mua thêm 8 viên ma túy với giá 300.000 đồng/ viên và hẹn giao nhận ma túy tại cửa quán New KTV. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, các đối tượng bắt đầu sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 2 đối tượng gồm Lê Hoàng Vinh và Lê Thanh Tùng (SN 1994 trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó Lê Hoàng Vinh là đối tượng theo chị gái là Nhung (SN SN 99) cũng là nhân viên của quán Shaphire vào làm việc tại quán. Ngoài việc tổ chức các phòng, đối tượng còn tổ chức bán ma tuy ngay tại quán cho khách làng chơi có nhu cầu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vai trò liên quan của các đối tượng để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.