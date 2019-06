Bí mật căn phòng được cách ly 14 ngày của cán bộ in sao đề kỳ thi THPT

Hơn 10h sáng nay (27/6), sau 2 tuần "bị nhốt" và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, những người tham gia công tác sao lưu đề thi tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội mới được ra ngoài. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, các lực lượng an ninh vòng ngoài đảm bảo không ai có thể tiếp cận ngoài những người có nhiệm vụ. Nơi cán bộ thanh tra và an ninh vòng 2 ăn ở, túc trực 24/24 suốt gần 2 tuần lễ. Vòng 2 gồm lực lượng an ninh và thanh tra là cán bộ của Sở GD&ĐT. Những người này bảo vệ, giám sát lực lượng ở vòng 1 và biệt lập với bên ngoài. Hàng ngày, đồ ăn, thức uống, thậm chí được lực lượng vòng ngoài chuyển vào cho cán bộ ở vòng 2. Cán bộ ở vòng 2 chuyển vào căn phòng cho cán bộ đang thực hiện sao lưu đề. Chăn màn và các thiết bị cần thiết cho những người tham gia công tác sao lưu đề thi tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội được chuẩn bị kỹ càng. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, năm nay in sao đề thi cho TP Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, khu vực in sao đề thi được cách ly, bảo vệ 3 vòng với nguyên tắc "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Những đề thi bị lỗi phải được xử lý cắt nhỏ và để vào thùng lưu giữ đến khi kết thúc kỳ thi. Cán bộ in sao đề thi "bị nhốt" từ ngày 14/6. Sau khi mở đề thi gốc, công việc của những người này là in sao, kiểm duyệt đề, đóng gói cho đến khi đủ lượng đề cần thiết. Hệ thống máy tính giúp in sao với tốc độ cao (120-130 tờ/phút), và các khâu kiểm duyệt đề, đóng gói đề thi được niêm phong cẩn thận. Để kịp tiến độ cho kỳ thi, cán bộ in sao làm việc từ 10-12 tiếng/ngày. Đồ ăn được đội phục vụ ở vòng ngoài chuyển vào. Sau khi dùng bữa, chỉ có bát đĩa và thức ăn thừa được đưa ra ngoài. Toàn bộ rác thải đều phải lưu lại căn phòng này trong suốt 14 ngày. Lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội và nhiều cơ quan khác đến chúc mừng cán bộ in sao đề thi hoàn thành nhiệm vụ. Những cán bộ vui mừng khi được bước chân ra ngoài sau 14 ngày cách ly.

Hơn 10h sáng nay (27/6), sau 2 tuần "bị nhốt" và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, những người tham gia công tác sao lưu đề thi tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội mới được ra ngoài. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, các lực lượng an ninh vòng ngoài đảm bảo không ai có thể tiếp cận ngoài những người có nhiệm vụ. Nơi cán bộ thanh tra và an ninh vòng 2 ăn ở, túc trực 24/24 suốt gần 2 tuần lễ. Vòng 2 gồm lực lượng an ninh và thanh tra là cán bộ của Sở GD&ĐT. Những người này bảo vệ, giám sát lực lượng ở vòng 1 và biệt lập với bên ngoài. Hàng ngày, đồ ăn, thức uống, thậm chí được lực lượng vòng ngoài chuyển vào cho cán bộ ở vòng 2. Cán bộ ở vòng 2 chuyển vào căn phòng cho cán bộ đang thực hiện sao lưu đề. Chăn màn và các thiết bị cần thiết cho những người tham gia công tác sao lưu đề thi tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội được chuẩn bị kỹ càng. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, năm nay in sao đề thi cho TP Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, khu vực in sao đề thi được cách ly, bảo vệ 3 vòng với nguyên tắc "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Những đề thi bị lỗi phải được xử lý cắt nhỏ và để vào thùng lưu giữ đến khi kết thúc kỳ thi. Cán bộ in sao đề thi "bị nhốt" từ ngày 14/6. Sau khi mở đề thi gốc, công việc của những người này là in sao, kiểm duyệt đề, đóng gói cho đến khi đủ lượng đề cần thiết. Hệ thống máy tính giúp in sao với tốc độ cao (120-130 tờ/phút), và các khâu kiểm duyệt đề, đóng gói đề thi được niêm phong cẩn thận. Để kịp tiến độ cho kỳ thi, cán bộ in sao làm việc từ 10-12 tiếng/ngày. Đồ ăn được đội phục vụ ở vòng ngoài chuyển vào. Sau khi dùng bữa, chỉ có bát đĩa và thức ăn thừa được đưa ra ngoài. Toàn bộ rác thải đều phải lưu lại căn phòng này trong suốt 14 ngày. Lãnh đạo Đại học Bách Khoa Hà Nội và nhiều cơ quan khác đến chúc mừng cán bộ in sao đề thi hoàn thành nhiệm vụ. Những cán bộ vui mừng khi được bước chân ra ngoài sau 14 ngày cách ly.