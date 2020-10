Những câu chuyện đáng yêu đằng sau bộ ảnh “Venice Hội An” thắp sáng những ngày mưa lũ

Sống chung với lũ, Hội An vẫn giữ được nét cổ kính và tinh thần tích cực, sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp có thể xảy ra. Chủ nhân của bộ ảnh là anh Huỳnh Ngọc Duy Nguyên, nghệ danh KYM, một nhà thiết kế nội thất kiêm chủ một quán cà phê tại Hội An.

Anh KYM chia sẻ, để lưu giữ những hình ảnh trong lần lũ chồng lũ tháng 10/2020, đồng thời gửi đến mọi người một Hội An đầy lạc quan, một Hội An bình thản “sống chung với lũ”, anh xách máy lên đi một vòng phố cổ trong nước ngập để thực hiện bộ ảnh. Kết quả là bộ ảnh Sau cơn mưa trời lại sáng - Sau bão tố, Hội An sẽ đẹp lại thôi đã được người dân cả nước chia sẻ, trầm trồ với những hình ảnh chất đầy hoài niệm, cảm xúc, có giá trị hiện hữu, lan tỏa sự lạc quan đến mọi người.