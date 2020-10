Hội An hóa Venice, câu chuyện siêu đáng yêu sau bộ ảnh

(Kiến Thức) - Mặc dù sống chung với lũ, Hội An vẫn giữ được nét đẹp cổ kính đầy hoài niệm được thể hiện qua ống kính của một người con Phố Hội đã góp phần lan toả niềm lạc quan tích cực đến cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, thông tin về mưa lũ đã khiến nhiều người không khỏi xót xa về "khúc ruột Miền Trung". Và Hội An, địa điểm phải liên tục gánh những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của các cơn bão và đợt lũ lớn càn quét. ình hình thời tiết khắc nghiệt khiến thành phố Hội An chìm trong biển nước, ngập nặng.

Hội An dù bao bọc bốn bề là nước, nhưng những người dân ở đây luôn giữ tinh thần tích cực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Dù sống chung với lũ, Hội An vẫn luôn giữ được nét đẹp cổ kính, hoài niệm vốn có của mình.

Mới đây, trên MXH chia sẻ khá nhiều về bộ ảnh được gọi trìu mến là "Venice Hội An" của anh Huỳnh Ngọc Duy Nguyên, nghệ danh KYM, một nhà thiết kế nội thất kiêm chủ một quán cà phê tại Hội An.

Để lưu giữ lại khoảnh khắc phố Hội trong lần lũ lụt này, NTK KYM muốn gửi tới cộng đồng một bộ ảnh về con người và bản thân Hội An đầy lạc quan, bình thản "sống chung với lũ" nhằm truyền đi năng lượng tích cực vào thời điểm khó khăn hiện tại. Kết quả, anh KYM xách máy lên đi một vòng phố cổ trong nước ngập để thực hiện nó.

Sau một thời gian tìm tòi, bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên nhất NTK đã cho ra đời bộ ảnh "Sau cơn mưa trời lại sáng" cực cảm xúc đã khiến nhiều người không khỏi xúc động về sự mạnh mẽ, kiên cường và lạc quan của người dân thành phố này.

Bộ ảnh được người dân cả nước chia sẻ, trầm trồ với những hình ảnh chất đầy hoài niệm, cảm xúc, lan tỏa tinh thần lạc quan đến với mọi người. Cư dân mạng đã gọi trìu mến những hình ảnh này là "Venice Hội An".

"Bộ ảnh rất sống động, tự nhiên và đẹp không chê chỗ nào được. Hy vọng ký sự về lụt sẽ nhanh khép lại", "Mong phép màu nhiệm nào đó sẽ xua tan mọi u buồn, thiên tai dịch bệnh bay hết nhanh chóng", ...- nhiều tài khoản Facebook chia sẻ.

Trong bộ ảnh này, bức ảnh em bé ngây thơ vầy nước là một trong những bức ảnh được yêu thích nhất của NTK Duy Nguyên. Biểu cảm hồn nhiên của cậu bé này đã chạm đến trái tim nhiều người bởi sự hồn nhiên, vui vẻ dù bao quanh cậu là bao la biển nước.

Những khoảnh khắc đẹp trong mùa lũ ở phố Hội như là tia nắng ấm áp sưởi ấm hình ảnh buồn bã, đau thương hiện hữu trên MXH thời gian gần đây trong tình hình mưa lũ tại "khúc ruột miền Trung".