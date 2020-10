Tiểu học Phước Long 1 bớt xén suất ăn: Điểm mặt loạt trường “ăn bẩn“

Trường Tiểu học Phước Long 1 bớt xén suất ăn: Ngày 16/10, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng GD&ĐT TP Nha Trang đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc Trường Tiểu học Phước Long 1 bị phụ huynh tố bớt xén phần ăn trưa của học sinh bán trú. Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, gần đây một số phụ huynh phát hiện có dấu hiệu bớt xén phần ăn của học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Phước Long 1. Chất lượng bữa ăn bị giảm nghiêm trọng với lượng thực phẩm, thịt heo, thịt bò, trứng… không đúng như những người phụ trách bếp báo nấu cho học sinh. Khi kiểm tra suất ăn của học sinh bán trú, phụ huynh thấy suất ăn quá ít thực phẩm, không tương xứng với số tiền đã đóng của học sinh. Khởi tố, tạm giam hàng loạt cán bộ Trường Tiểu học Đông Thành: Ngày 2/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng đang công tác tại Trường Tiểu học Đông Thành, phường Đông Thành, TP Ninh Bình gồm: Hiệu trưởng Bùi Thị Sơn (SN 1966), Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Như Thanh (SN 1976) và Đinh Thị Huế (SN 1988, nhân viên kế toán) để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1968), nhân viên Thủ quỹ của trường, nhưng cho tại ngoại. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một số sai phạm của các bị can trên liên quan đến việc thu - chi tiền ăn bán trú, thu tiền học phí của học sinh tại trường Tiểu học Đông Thành. Trong các năm 2018 và 2019, các bị can trên đã lập 2 hệ thống chứng từ kế toán để rút khẩu phần ăn của học sinh, thu học phí sai quy định với tổng số tiền trên 530 triệu đồng. Trường quốc tế Việt Úc bị tố cắt xén khẩu phần ăn của học sinh: Ngày 18/9/2019, một nữ phụ huynh có con học tại trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala đăng tải một số bức ảnh về khẩu phần ăn của con tại trường và tố trường bớt xén khẩu phần ăn. Theo quy định của trường, tiền ăn đối với cấp 2 là 7.695.000 đồng/10 tuần; cấp 1 là 6.300.000 đồng/10 tuần. Tính ra là 120.000-140.000 đồng/ngày (gồm bữa sáng, trưa và bữa xế). Đại diện trường Việt Úc cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của một nhóm phụ huynh học sinh cơ sở Sala Mega Campus về định lượng và khẩu phần suất ăn của học sinh tại cơ sở này vào ngày 18/9, Ban điều hành cơ sở Sala và VAS đã ghi nhận sự việc qua cuộc họp với tám phụ huynh ngay trong buổi trưa cùng ngày. Phụ huynh kể trên cho biết: "Sau cuộc họp trườngđã chịu trách nhiệm với các bậc phụ huynh và hứu sẽ thay đổi". Bắt quả tang hàng chục kg gà ôi thiu tuồn vào trường tiểu học ở Hà Nội: Theo thông tin từ một số phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai), Khoảng 6h ngày 3/4/2019, khi cùng tham gia giám sát việc tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm đầu vào phục vụ cho bữa ăn bán trú của học sinh tại trường, các phụ huynh đã phát hiện 35 kg thịt gà đông lạnh bốc mùi ôi thiu nồng nặc. Đây là thực phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt – đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường Tiểu học Chu Văn An. Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An đã yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm đổi lại số thịt gà bị hỏng. Đến 8h15 sáng cùng ngày, nhà cung cấp đã đổi lại 35 kg thịt gà khác. Nghi bị trường cho "ăn bẩn" hàng trăm học sinh đưa đi xét nghiệm: Hàng trăm học sinh của Trường Mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sáng 15/3/2019 được bố mẹ đưa đến các bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm sau khi nghi ngờ nhà trường cho trẻ ăn thức ăn không đảm bảo chất lượng như thịt "bẩn". Trong số hơn 200 em học sinh đến thăm khám, một số em có biểu hiện đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Trước đó, cuối tháng 2/2019, một số phụ huynh tại xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đăng tải clip ghi lại món thịt lợn nổi những điểm trắng, nghi có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại Trường Thanh Khương. Ngay sau đó, tập thể phụ huynh lên gặp ban giám hiệu nhà trường phản ánh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời vòng vo, không thỏa đáng. >>> Xem thêm video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn: VTV 24.

