Soi cuộc sống “chậm” ở Hội An thời chưa bùng nổ du lịch

Do du lịch chưa phát triển, trên các con phố Hội An năm 1991 hoàn toàn không có sự hiện diện của các khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng bán đèn lồng, đồ lưu niệm... Ảnh: Hans-Peter Grumpe / Hpgrumpe.de. Nhà cổ Quân Thắng ở phố cổ Hội An năm 1991. Lúc này ngôi nhà cổ nổi tiếng cỏ vẻ ngoài bình dị như mọi ngôi nhà khác ở phố cổ, chưa trưng biển di tích và đón các đoàn khách ghé thăm. Một tiệm tạp hóa ở phố cổ Hội An gần 30 năm trước. Cửa hàng phục vụ dân địa phương là chủ yếu vì khách du lịch ở Hội An còn rất hiếm. Không thể tìm ra bóng dáng một khách du lịch nào trên đường phố, trái ngược với cảnh tượng khách trong và ngoài nước đông đúc như trảy hội ở Hội An của thế kỷ 21. Khung cảnh vắng lặng ở hội quán Phúc Kiến, một trong những điểm đến hút khách nhất Hội An thời hiện đại. Chùa Cầu Hội An năm 1991 nhìn khá... hoang phế. Con kênh dưới cầu cạn nước, cây cối mọc ùm tùm che mất một nửa cầu, trái ngược khung cảnh thơ mộng ngày nay. Chợ Hội An năm 1991 không có bóng dáng khách du lịch, không có sự khác biệt so với bất cứ khu chợ nào ở miền Trung lúc đó. Du lịch chưa phải là một ngành kinh tế quan trọng, cư dân Hội An lúc đó kiếm sống bằng đủ nghề khác nhau. Sông Thu Bồn năm 1991 chỉ có những con thuyền mộc mạc của ngư dân địa phương, không có du thuyền trang trí bắt mắt phục vụ khách du lịch. Trên mặt nước sông không có ánh sáng hoa đăng nhưng đầy ắp những cảnh sinh hoạt đời thường đặc sắc. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.

