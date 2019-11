Người dân ám ảnh đi trên “con đường đau khổ” ở Hà Nam

Nhiều năm nay, mỗi lần người dân địa phương di chuyển qua con đường ĐH.08, chạy liên xã Phú Phúc và Tiến Thắng (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), đều cảm thấy ám ảnh, khiếp sợ vì đầy rẫy những "ổ voi", "ổ gà" chờ trực do con đường đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng mà không được cải tạo, sửa chữa. Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 1/11/2019 cho thấy, những "ổ voi", "ổ gà" trên mặt đường ĐH.08 nối chi chít liền nhau. Nhiều đoạn, mặt đường còn bị sụt xuống thành hố sâu khoảng 20cm, kèm với nước mưa xuống ngập tạo thành những bẫy nguy hiểm cho người đi đường. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Văn Tường (57 tuổi, xóm 5, thôn 2, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cho biết: "Trước đây, mỗi dịp rằm tháng 8 thì còn một vài doanh nghiệp đóng trên địa bàn chở một vài xe đá dăm đổ lấp dần các chỗ hỏng cho trẻ đi chơi Trung thu, cắm trại.Bình thường người thân của tôi đi ô tô về thăm nhà, nước còn tràn cả vào trong xe". Theo ông Trần Văn Tường, con đường này hư hỏng đã nhiều năm, người dân cũng nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp, nhưng không ăn thua. Một số người dân khác cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng con đường hư hỏng như thế này là trước đây có nhiều xe ô tô cỡ lớn, hạng nặng thường xuyên di chuyển qua. Trong khi con đường ngày càng xuống cấp nhưng không được chính quyền cải tạo sửa chữa. Người dân địa phương mỗi lần di chuyển qua con đường này đều rất thận trọng, chỉ cần sơ sẩy một chút là tai nạn ập đến bất cứ lúc nào. Cả con đường dài khoảng 3,5km PV không thể tìm thấy một chỗ nào còn được nguyên vẹn. Theo người dân, nan ngày di chuyển trên con đường này đã khó khăn thì tối đến đi đường càng khổ hơn. Cũng có không ít trường hợp người đi xe máy lao phải những hố sâu trên đường bị ngã, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Người dân cố gắng di chuyển sát về phía mép đường nhằm tránh những cái "ao sâu", nhưng không ăn thua. Nước ngập tràn mặt đường khi có mưa lớn, kèm theo những hố sâu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông chết người. Việc đi lại của người dân nơi đây vô cùng khó khăn bởi "con đường đau khổ" này. Nằm trên con đường này có một số trường tiểu học, mầm non. Do con đường bị xuống cấp, hư hỏng nên việc đến trường của các em học sinh cũng đầy khó khăn, vất vả. Ngay phía trước cổng trường Tiểu học xã Tiến Thắng cũng có một số "ổ voi" ngập đầy nước. Không biết đến khi nào người dân nơi đây mới thoát khỏi nỗi ám ảnh khi đi qua "con đường đau khổ" này. Dù trời mưa hay nắng, thì con đường cũng chẳng có gì thay đổi. Ngược lại càng lộ rõ hơn những đoạn hư hỏng nghiêm trọng. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương sẽ nói gì, khắc phục ra sao?. Kiến Thức tiếp tục thông tin. Mời độc giả cùng xem video: Người dân ám ảnh đi trên “con đường đau khổ” ở Hà Nam:

