Ồ ạt xây dựng trái phép ở Nha Trang: Tại sao “quan” không nói được dân?

(Kiến Thức) - Việc các công trình vi phạm trật tự xây dựng ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận không phải là do thiếu chế tài, cũng không phải do vướng mắc từ thủ tục pháp lý mà là do trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng pháp luật.